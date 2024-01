Il Parco Virgiliano con nuovi alberi, giostre e pietra lavica: come rinascerà il polmone di Posillipo Presentato il progetto di riqualificazione del Parco Virgiliano di Napoli. Costerà 3 milioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Saranno piantati nuovi alberi nel Parco Virgiliano, ci saranno giostre e giochi per i bimbi. Rifatta anche tutta la pavimentazione, con la pietra lavica in sostituzione dei mattoni. Il polmone verde di Posillipo tornerà a splendere, dopo anni di trascuratezza. Il Comune di Napoli ha messo a disposizione un budget di circa 3,7 milioni di euro per rilanciare uno dei parchi più belli e suggestivi di Napoli. Situato sul promontorio di Posillipo e affacciato sul Golfo, infatti, il Virgiliano gode di una vista mozzafiato ed è una meta importante per tanti cittadini, famiglie con bimbi e turisti che vogliono stare all'aria aperta o fare sport.

Il progetto di riqualificazione del Parco Virgiliano

Attualmente, il Parco Virgiliano è oggetto di un importante progetto di riqualificazione, che prevede due lotti di interventi, finanziati con risorse economiche rese disponibili dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli e dal Piano Sostegni al PNRR Grandi Città. Gli interventi, che hanno una durata di 12 mesi ciascuno, hanno lo scopo di valorizzare i diversi ambiti del parco, migliorare i servizi e le infrastrutture, e incrementare la biodiversità.

Il primo lotto di interventi, progetto RTP Pervinca, guidato dall'architetto Silvana Santagada, riguarda la valorizzazione dei diversi ambiti e giardini del parco, la ridefinizione delle aree gioco, la riqualificazione dei percorsi e della fontana, la rifunzionalizzazione e l'implementazione dei servizi, e gli interventi botanici per la tutela e l'incremento della biodiversità.

Saranno riqualificati il giardino mediterraneo, pianoro, cavea, pinetina e belvederi. Realizzate tre aree di gioco aula didattica, ameba (Aree gioco di forma organica con pavimentazione antitrauma), area gioco con funivia e pista ciclabile per bambini. Saranno sostituiti gli elementi dissestati con tufo laziale, ci sarà una nuova vasca per la fontana, con rivestimento in pietra lavica.

Il secondo lotto di interventi, progettato dal Servizio Tecnico progettazione e gestione grandi parchi urbani del Comune di Napoli, riguarda l'accesso principale. Il degrado del portale principale ha determinato la necessità di mettere in sicurezza le colonne dell’ingresso. Il progetto prevede il restauro e la messa in sicurezza delle colonne e delle anfore, Il recupero della recinzione in ferro. Sarà rifatta la pavimentazione attuale del portale di ingresso, con la sostituzione dei mattoni con la pietra lavica, con due ampie fasce laterali in tufo e la realizzazione di due aiuole di bordo con panchine. Sarà installato, tra le altre cose, anche l'impianto di videosorveglianza ai varchi di ingresso al parco. Tra i nuovi alberi saranno piantati nuovi esemplari di Pinus Halepensis.