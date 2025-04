video suggerito

Il Parco del Matese diventa il 25esimo Parco nazionale italiano La nuova area protetta si estende tra la Campania e il Molise per circa 88mila ettari. Con la firma del ministro dell’Ambiente Pichetto è parco nazionale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Cimmino

Parco nazionale del Matese, immagine di repertorio

L'Italia ha il suo 25° parco nazionale, è quello del Matese, già parco regionale a cavallo tra la Campania e il Molise. L'area protetta, che passa da circa 33mila ettari a quasi 88mila, con il decreto firmato lo scorso 22 aprile dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin è divenuta di rilievo nazionale,. Il documento stabilisce perimetrazione, zonizzazione e misure di salvaguardia per il nuovo polmone verde. Il provvedimento, che fa seguito alla pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio dell'ottobre 2024, è il frutto del lavoro del Mase, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dei numerosi enti territoriali interessati: 52 comuni, quattro provincie e due regioni.

"La firma di oggi, nella Giornata della Terra", ha dichiarato il ministro Pichetto, "afferma in concreto il valore della biodiversità del nostro Paese: il Matese è uno scrigno di natura e cultura, che entra formalmente nella lista dei Parchi nazionali, aprendosi a una visione di sviluppo nuova che vogliamo costruire con la forte condivisione di istituzioni e comunità locali". In precedenza, l'ultimo parco nazionale istituito in Italia è stato quello dell'isola di Pantelleria, nel 2016.

“Da oggi il territorio acquisirà", ha aggiunto il sottosegretario Claudio Barbaro, delegato alle aree protette, "una visibilità nazionale e il trasferimento di notevoli risorse, al fine di rendere il Parco anche un’occasione, tra le altre cose, di rilancio turistico. Il Mase, con il nuovo Governo, ha costituito l’Area marina protetta di Capospartivento, il Parco Ambientale di Orbetello e adesso il Parco Nazionale del Matese, a dimostrazione che esiste una strategia e una visione precisa sullo sviluppo delle aree da tutelare, pur nel convincimento che fra l'uomo e il territorio occorra consolidare un equilibrio che sappia preservare sia la natura che lo sviluppo”.

Per il WWF Italia la creazione del parco "rappresenta un importante passo in avanti verso l'obiettivo di tutelare il 30% di territorio a terra e a mare entro il 2030. Target previsto dalle strategie internazionali sulla biodiversità. Il provvedimento ministeriale arriva per ottemperare ad una pronuncia del Tar del Lazio dell'ottobre 2024. È un peccato che la politica sia comunque arrivata solo a seguito dell'intervento della magistratura amministrativa. La legge istitutiva del Parco risale al dicembre del 2017. Se ne però parlava da molti anni prima".