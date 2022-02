Il papà di Ornella Pinto alla famiglia di Rosa Alfieri: “Il nostro abbraccio e la nostra solidarietà”

La chiesa è gremita. Tutta Grumo Nevano si è fermata, poche ore, per dare l'ultimo saluto a Rosa Alfieri, la 23enne uccisa dal vicino di casa Elpidio D'Ambra che ha confessato l'omicidio. La bara bianca è coperta da fiori e una maglia con il volto di Rosa. Accanto un paio di scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. A celebrare è Monsignor Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa che durante la sua omelia racconta di aver ricevuto una telefonata.

Ornella Pinto era una giovane insegnante napoletana di 39 anni uccisa dal marito, reo confesso. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 marzo del 2021. La famiglia, riconoscendosi nel dolore dei parenti di Rosa, ha voluto attraverso Monsignor Spinillo mandare un messaggio di unione e condivisione.

«Questo deve diventare la forza della nostra speranza», ha aggiunto il Vescovo. Dopo la sua omelia in cui ha parlato della banalità del male, il ricordo di Rosa è stato affidato alle parole della cugina, degli amici e infine a una lettera scritta dalla mamma e firmata dalla sua famiglia. «La nostra complicità ci ha unite sempre di più, anche se ogni tanto non eravamo d'accordo. Tu facevi sempre a modo tuo, non ascoltavi mai nessuno e anche se sbagliavi per me rimanevi perfetta. Vivrai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Ti amo vita mia, non ti dico un addio ma arrivederci. I tuoi genitori Nicoletta e Vincenzo e i tuoi fratelli Pasquale e Luca».