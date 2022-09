Il Pampa Sosa in Circum per la prima volta: “È salito l’inferno, ho pensato di prendere un taxi” Il Pampa Sosa sale a bordo della Circumvesuviana per la prima volta: “A Garibaldi è salito l’inferno, a Gianturco ho pensato di prendere un taxi”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'ex calciatore del Napoli Roberto Sosa, noto come "Il Pampa" per la sua origine argentina, ha preso quest'oggi per la prima volta la linea della Circumvesuviana, da sempre una delle linee più "contestate" dagli utenti del servizio pubblico per i continui disservizi che si verificano lungo la sua tratta. E ha deciso di condividere in Rete le sue "sensazioni":

Prima volta sulla Circumvesuviana, a Porta Nolana, alla stazione Garibaldi è salito l’inferno e alla stazione Gianturco ho pensato di chiamare il taxi. Adesso torno a Napoli per vedere la partita.

Tantissimi i commenti dei passeggeri abituali della Circumvesuviana che ne hanno approfittato per ironizzare sulla situazione. "Ora sei un vero napoletano", "Eroe!", "Hai superato la prova più difficile altro che Squid Game", si legge su Twitter, dove il Pampa Sosa ha anche pubblicato una foto a bordo del treno dell'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la tratta.

In tanti hanno poi ricondiviso l'immagine del Pampa Sosa a bordo dei treni della Circumvesuviana, e non sono mancati neanche gli "inviti" più disparati. Da "Scendi a Vico Equense per un caffè" a "Passa da me per vedere la partita del Napoli", in tanti hanno scherzato con l'ex-centravanti del Napoli, anche se qualcuno ne ha anche approfittato per sottolineare il disagio quotidiano con cui si deve fare i conti tutti i giorni a bordo della Circumvesuviana. "Quello che hai visto è niente", commenta un altro, "vedrai che caos ora che ricominceranno le scuole e le università". Ma i commenti che vanno per la maggiore sono proprio quello ironici. Non vi si è sottratta neanche la pagina satirica "Circumvesuviana, Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti" che ha diffuso lo scatto aggiungendo: "Oggi siamo qui per celebrare la storia: El Pampa Sosa, bandiera del Napoli, ha preso la Circumvesuviana per la prima volta e mi pare che non sia andata benissimo; dopo 100 metri già parla come un reduce".