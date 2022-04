Il nuovo ospedale Santobono a Ponticelli entro il 2025, costerà 200 milioni di euro Il nuovo ospedale Santobono di Napoli sorgerà a Ponticelli su un’area di 70mila metri quadri. Costo di circa 200 milioni di euro, sarà pronto nel 2025.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Ponticelli, periferia orientale di Napoli, nascerà il nuovo ospedale pediatrico Santobono: oggi il via libero definitivo della Regione Campania, con la conferenza di servizi alla quale hanno preso parte oltre a Vincenzo De Luca in qualità di presidente, anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Rodolfo Conenna, direttore generale dell'ospedale Santobono-Pausilipon.

I numeri del progetto

Sorgerà su un'area già individuata di 70mila metri quadri, e costerà circa 200 milioni di euro, per 480 posti letto nei diversi reparti. Sarà di fatto una enorme cittadella ospedaliera interamente dedicata ai bambini, con annessi servizi ad hoc. All'interno anche i centri di ricerca e gli uffici amministrativi. Una delocalizzazione che porterà anche, nelle intenzioni della Regione, ad una riqualificazione dell'area di Ponticelli e di tutta Napoli Est. La fine dei lavori è prevista per il 2025, fra tre anni.

Le parole di De Luca, Manfredi e Conenna

"Un polo pediatrico di valore europeo, il quarto polo pediatrico d'Italia", ha spiegato oggi il presidente Vincenzo De Luca, "dopo vent'anni di commissariamento della sanità ora dobbiamo correre". Una soluzione che "consente di poter operare in tempi rapidi e senza fare varianti al piano regolatore e si inserisce nella riqualificazione dell'area Est di Napoli", ha aggiunto invece Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, spiegando che Palazzo San Giacomo "investirà sui servizi, sulle aree verdi e sulle infrastrutture del quartiere per collegare i due poli ospedalieri con il tessuto urbano e con la città". Soddisfatto anche Rodolfo Conenna, direttore generale del Santobono-Pausilipon: "Con questo progetto stiamo ripensando la sanità pediatrica regionale dei prossimi 30 anni, e molti sono i professionisti che vogliono rientrare in Italia dall'estero perché attratti da questo nuovo grande progetto".