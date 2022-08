Il negozio danese JYSK apre a Casoria il 26 agosto, in vendita articoli per casa, giardino e mare Il primo store JYSK è in via Cimiliarco 180, nella zona commerciale San Salvatore. Entro l’anno ne aprirà un secondo ad Afragola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Uno store JYSK (immagine di repertorio)

Lo store danese JYSK apre a Casoria venerdì 26 agosto alle ore 9,30. Si tratta del primo punto vendita JYSK in Campania, il 74esimo in Italia, la catena di articoli per la casa, il giardino e il tempo libero in stile nordico, che si propone come la risposta danese a IKEA. Per dare il benvenuto ai nuovi clienti nel mondo dello Scandinavian Sleeping & Living è stata organizzata una vendita straordinaria – valida fino al 31 agosto – con sconti fino al 75% su più di duemila articoli della catena danese. Tra i prodotti in offerta mobili, decorazioni, tessile casa, tessile bagno, completi letto, materassi e guanciali. Nello store di Casoria si troveranno anche tanti articoli per l'estate, dagli ombrelloni e le sedie a sdraio per il mare, alle tende da campeggio, a tutto il necessario per fare un pic-nic in famiglia. Tra i servizi di JYSK per lo shopping facile ci sono anche il Click & Collect gratuito, resi illimitati e prezzo garantito.

Lo store di JYSK a Casoria è in via Cimiliarco 180, nella zona commerciale San Salvatore. Sarà inaugurato venerdì 26 agosto 20220, con apertura dalle 9,30 alle 20,00. Al taglio del nastro sarà presente anche Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia. I prodotti di JYSK rispondono allo stile del minimalismo raffinato di gusto nordico. I danesi hanno un termine per definirlo: hygge (pronunciato hüghe), espressione che rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, sul senso di comunità e comodità. Lo store di Casoria proporrà un’ampia selezione di articoli per la casa e il giardino d’ispirazione scandinava, tra cui mobili, tessile, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni.

"Per i clienti che si recheranno in negozio da venerdì a domenica – spiega l'azienda – è previsto un extra sconto del 10%". Lo store di Casoria è stato realizzato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello globale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Entro la fine dell’anno è prevista una seconda apertura in Campania, ad Afragola, sempre in provincia di Napoli. Sul portale di JYSK nell'area job sono pubblicati gli avvisi per le figure professionali richieste.