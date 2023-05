Il Napoli e De Laurentiis invitati al Maschio Angioino: il Comune vuole dare una medaglia per lo Scudetto La proposta di Pd e M5s al sindaco Manfredi: “Dopo 33 anni è giusto un riconoscimento alla squadra e alla società SSC Napoli per il terzo scudetto”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Napoli e il suo presidente Aurelio De Laurentiis invitati al Maschio Angioino di Napoli per il conferimento di una medaglia della città da parte del Comune in una cerimonia pubblica per festeggiare la conquista del Terzo Scudetto, dopo 33 anni da quello di Maradona. A lanciare la proposta i consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza Gennaro Acampora (Pd) e Salvatore Flocco (M5S) che hanno inviato una nota al sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino ieri, assieme al patròn azzurro, ha assistito alla diretta live streaming della partita Udinese-Napoli dai maxischermi installati allo Stadio Diego Armando Maradona.

La proposta di Pd e M5s: "La medaglia della città al Napoli"

"Il tempo dei festeggiamenti coincide con quello dei ringraziamenti – scrivono i due consiglieri Flocco e Acampora – In quest'ottica, si propone di invitare tutta la Società Sportiva Calcio Napoli, presso la sala dei Baroni del Maschio Angioino, non solo per ringraziare il presidente, lo staff tecnico e quello medico, i calciatori, i magazzinieri e tutto il personale della società sportiva Calcio Napoli, ma anche per omaggiare con la consegna di una targa alla società e una medaglia della città a ciascun membro dello staff, tutti quelli che hanno contribuito a questa fantastica cavalcata e al raggiungimento di questa straordinaria vittoria che tanto rappresenta per tutto il popolo napoletano, e che riporta il nome della città là dove merita di stare, ovvero in vetta, anche in ambito sportivo".

E concludono: