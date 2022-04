Il Napoli Città Libro OFF arriva al Salone delle Grida per “Schegge di conoscenza” Il festival culturale di Napoli fa il suo esordio al Salone delle Grida, il suggestivo interno della Camera di Commercio, per la collana di saggistica.

A cura di Redazione Napoli

Proseguono gli incontri nell’ambito del Napoli Città Libro OFF. Il Festival del Libro e dell’Editoria in forma itinerante fa il suo esordio nel Salone delle Grida, il cuore della Camera di Commercio, con il suo interno tipico della belle-epoque, tra marmi e decorazioni che lasciano senza fiato. L’appuntamento è per giovedì 7 aprile alle ore 17 con il professore Guido Trombetti che presenta la collana di saggistica “Schegge di conoscenza”, da lui diretta per Rogiosi Editore.

La presentazione

“Schegge di conoscenza” si compone di quattro saggi: “Il diabete si vince a tavola”, a cura di Gabriele Riccardi, con la collaborazione delle nutrizioniste Marilena Vitale e Angela Giacco e la supervisione gastronomica degli chef Gabrielle e Raffaele Cardillo. Un volume in cui si affrontano, in maniera semplice e accessibile a tutti, i principi a cui si deve ispirare l’alimentazione di una persona che soffre di diabete. Il secondo volume è “Suggestioni Matematiche della Divina Commedia” di Guido Trombetti e Giuseppe Zollo: un viaggio tra i riferimenti matematici della Divina Commedia. Il terzo libro è “Dimmi che cuore hai e ti dirò chi sei” di Maria Angela Losi: un viaggio attraverso gli strumenti che possono aiutare l’individuo e la ricerca ad avere sempre un cuore “leggero”. Quarto e ultimo volume: “Non siamo soli nell’universo e comunque non lo saremo mai” di Maria Aponte. Una guida alla comprensione dei meccanismi che ci legano al nostro partner occulto: i simbionti microbici.

Interverranno, con il professore Trombetti, tutti i curatori dei libri. Presenti per i saluti istituzionali il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, che ha concesso il patrocinio a Napoli Città Libro OFF e l’editore Rosario Bianco, patron di Rogiosi.

I nuovi appuntamenti: Salvatore Basile con Maurizio de Giovanni e Vincenza Alfano

Per tutti i prossimi appuntamenti, consultare le pagine social di Napoli Città Libro OFF, di Rogiosi Editore e Alessandro Polidoro Editore. Tra i nuovi eventi annunciati, quello di martedì 3 maggio alle ore 18, presso la Libreria IoCiSto, con Salvatore Basile che presenta – con Maurizio de Giovanni e Vincenza Alfano – il suo nuovo romanzo “Cinquecento catenelle d’oro” (Garzanti).