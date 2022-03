NapoliCittàLibro OFF 2022, il Salone riparte con il Premio Strega Europeo Georgi Gospodinov Il Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli trova la forma di kermesse permanente e riparte dai grandi nomi della letteratura italiana ed europea.

A cura di Redazione Napoli

Riparte dal Premio Strega Europeo Georgi Gospodinov – e non solo da lui – il NapoliCittàLibro OFF. Il Salone del Libro e dell'Editoria di Napoli trova la forma di kermesse permanente allo scopo di promuovere la lettura in un momento storico globale e locale molto complicato. Proprio il poeta e prosatore bulgaro, classe 1968, già premiato con il Premio Strega Europeo per il suo "Cronorifugio" edito da Voland, sarà uno dei protagonisti assoluti della kermesse.

Tra gli altri appuntamenti già in calendario, quello con Pupi Avati che presenterà il suo nuovo romanzo "L'alta fantasia" (Solferino). Alfredo Palomba, tra gli autori in gara al Premio Strega 2022, presenterà il suo secondo romanzo "Quando le belve arriveranno" (Wojtek). Tra i ritorni in libreria, anche quello di Martin Rua con "Alma che visse in fondo al mare" (Polidoro). La kermesse è patrocinata dalla Camera di Commercio di Napoli, e avrà inizio sabato 19 marzo e proporrà eventi in presenza e in live streaming.

Il calendario del NapoliCittàLibro OFF

Sabato 19 marzo – ore 11:30 – Teatro Diana

Martin Rua presenta il suo ultimo romanzo “Alma che visse in fondo al mare” (Polidoro). Con l’autore, dialogheranno Federica Flocco, Lorenzo Marone e Alessandro Polidoro. Reading dell’attore Andrea Fiorillo. L’autore, dopo gialli e thriller per Newton Compton e Rizzoli, torna in libreria con una storia d’amore ambientata a Procida, un’epopea in cui convergono arte, religione, la storia delle famiglie migranti e le tradizioni di un’isola che cambia nel tempo. L’evento è realizzato da Polidoro, Teatro Diana, La Libreria IoCiSto e NapoliCittàLibro.

Venerdì 25 marzo – ore 18:30 – LIVE STREAMING

In occasione del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, Pupi Avati presenta in diretta streaming sulla pagina facebook di NapoliCittàLibro il suo ultimo libro “L’Alta fantasia” (Solferino) con Vincenza Alfano, Maria Cristina Donnarumma e Alessandro Polidoro.

Pupi Avati ci consegna con il suo nuovo romanzo l’opera di tre vite: l’incontro inaspettato attraverso i secoli tra un regista e scrittore e due maestri della cultura italiana. Un racconto di avventure, uno sguardo partecipe e nuovo su Dante.

L’evento è realizzato da Solferino e NapoliCittàLibro.

Martedì 29 marzo – 17:00 – Salone delle Grida c/o Camera di Commercio di Napoli

Si terrà la presentazione della collana “Schegge di conoscenza”, realizzata con la direzione scientifica del professore Guido Trombetti e composta dai quattro libri “Il diabete si vince a tavola”, a cura di Gabriele Riccardi, con la collaborazione delle nutrizioniste Marilena Vitale e Angela Giacco e la supervisione gastronomica degli chef Gabrielle e Raffaele Cardillo; “Suggestioni Matematiche della Divina Commedia” di Guido Trombetti e Giuseppe Zollo; “Dimmi che cuore hai e ti dirò chi sei” di Maria Angela Losi; “Non siamo soli nell’universo e comunque non lo saremo mai” di Maria Aponte. L’evento è realizzato da Rogiosi Editore in collaborazione con NapoliCittàLibro.

Venerdì 1 aprile – ore 18:00 –Libreria IoCiSto

Il grande scrittore e poeta bulgaro Georgi Gospodinov presenta “Cronorifugio” (Voland) con Francesca G. Marone.

Il nuovo, attesissimo romanzo di Georgi Gospodinov ci porta a Zurigo, Sofia, Vienna, Sarajevo, Brooklyn, e in altri luoghi e tempi, e ci mette di fronte a tutta l’incertezza del futuro, mescolando satira e nostalgia, storia e ironia, in un irresistibile viaggio nello sconfinato continente di ieri.

L’evento è realizzato da Libreria IoCiSto in collaborazione con NapoliCittàLibro.

Lunedì 11 aprile – ore 18:00 – LIVE STREAMING

Marilù Oliva presenta “L’Eneide di Didone” (Solferino) con Vincenza Alfano, Francesca G. Marone e Alessandro Polidoro sulle pagine facebook di NapoliCittàLibro e Libreria IoCiSto. Con audacia e talento, Marilù Oliva entra nei pensieri e nei sentimenti di una delle più appassionate e tragiche eroine della letteratura d’ogni tempo. Arricchendone la vicenda non solo di sfumature e intuizioni, ma di avvincenti e inattese svolte narrative, dimostra ancora una volta l’inesauribile potenza del mito. E delle donne.

L’evento è realizzato da Libreria IoCiSto in collaborazione con NapoliCittàLibro;

Giovedì 14 aprile – ore 18:00 – The Spark Creative Hub

Alfredo Palomba presenta “Quando le belve arriveranno” (Wojtek) con Gennaro Marco Duello e Alessandro Polidoro. Alfredo Palomba compone un romanzo in cui si sovrappongono reale e onirico, fotogrammi dal passato ed esperienze concretissime, frammenti di verità e terrificanti fantasmagorie. L’evento è realizzato da Wojtek e The Spark Creative Hub in collaborazione NapoliCittàLibro.