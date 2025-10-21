napoli
video suggerito
video suggerito

Il Museo del Tesoro di San Gennaro è uno dei più preziosi al mondo: solo sulla Mitra 3.700 rubini, smeraldi e brillanti

Impossibile stimare economicamente il tesoro di San Gennaro: solo la Mitra è composta da 198 smeraldi, 168 rubini e 3.328 diamanti, per 18 chili di peso.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il "tesoro" di San Gennaro è tale e non solo di nome: ha infatti un valore economico inestimabile, visto che non esistono stime ufficiali precise e che, tra valore storico e culturale, siamo ben oltre quello materiale. Solo la Mitra, il copricapo, potrebbe valere qualcosa come 20 milioni di euro. Ma considerando l'intero tesoro, che conta più di 21mila pezzi, è considerato di valore immensamente superiore a quello della Corona Inglese o degli Zar di Russia.

La Mitra di San Gennaro, il copricapo episcopale, è realizzato da quasi 4mila pietre preziose, tra cui 198 smeraldi, 168 rubini e 3.328 diamanti, per un peso di 18 chili. Realizzata a mano nel 1713 dall'orafo Matteo Treglia, è sicuramente il capolavoro artigianale dell'arte orafa tra i maggiori al mondo. Non scherza però neanche la Collana, la cui realizzazione è iniziata nel 1679 e che ha visto le ultime aggiunte nel 1929: in 250 anni, al gioiello originale creato dall'orafo Michele Dato, si sono aggiunte infatti le donazioni di Re, Regine, Papi, nobili e perfino gente comune. L'ultima aggiunta fu un anello dell'ultima regina d'Italia, Maria José, nel 1929, ma prima ancora ci sono state le donazioni che arrivano fino a Carlo III di Borbone in pieno XVII secolo.

Gli oggetti "minori", per così dire, comprendono spilla, placca e mantello di gemme e pietre preziose, ma anche un calice d'oro donato da Francesco II delle Due Sicilie, una croce episcopale in oro, smeraldi e diamanti donata da Umberto I d'Italia e Margherita di Savoia, una pisside d'oro, corallo e malachite donata da Umberto II, ultimo re d'Italia, che l'aveva appositamente commissionata alla famiglia Ascione di Torre del Greco, città nota per i lavori in corallo. Un altro centinaio di pezzi di vario tipo abbracciano un arco di tempo che va dal 1305 all'era contemporanea.

Leggi anche
Nuovo sciame sismico oggi ai Campi Flegrei, scossa più forte di magnitudo 1.5

Insomma, un valore economico totalmente impossibile da stimare. E che lo rendono una delle meraviglia di Napoli, all'interno del Duomo, da visitare e osservare durante una visita in città.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Strage di Paupisi, Ocone non risponde ai giudici: non ha mai chiesto come sta la figlia
Il 58enne trasferito dal Molise al carcere di Benevento: è uscito dall'isolamento
L'avvocato: "Valutiamo perizia psichiatrica"
Strage nel Sannio, offerte di lavoro al figlio sopravvissuto per farlo restare con la sorella
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views