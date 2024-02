Il murales di Maradona a San Giovanni a Teduccio sarà demolito. Ma Jorit ne farà uno nuovo: accordo col Comune Il Comune di Napoli vuole riqualificare Taverna del Ferro, dove oggi parte la demolizione di due edifici considerati fatiscenti, tra cui quello che ospita il noto murales di Jorit raffigurante il volto di Maradona. L’artista è stato invitato a realizzare una nuova opera, che sorgerà proprio nel quartiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Si parte oggi a Taverna del Ferro, a San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli, con l'abbattimento dei due palazzi considerati dal Comune fatiscenti e pericolosi; uno dei due edifici ospita il noto murales dell'artista Jorit che raffigura il volto di Diego Armando Maradona, dal titolo "D10s umano" e che, al termine dei lavori, sarà demolito insieme al palazzo, la cosiddetta "stecca", uno degli edifici considerati simbolo del degrado urbano di quell'area, al pari delle Vele a Scampia.

In sinergia con Jorit, però, il Comune di Napoli vuole realizzare un nuovo murale di Maradona e vuole che sorga proprio nello stesso posto: l'intento del sindaco Gaetano Manfredi e dell'amministrazione, infatti, è quello di riqualificare Taverna del Ferro, destinato a ospitare nuove forme di arte pubblica da inserire a pieno titolo nell'arredo urbano.

Maradona al centro della riqualificazione del Bronx di Taverna del Ferro

Questa l'idea del sindaco Manfredi, che ha incontrato anche Ciro Cerullo, in arte Jorit, esponendogli il suo progetto per la zona di Taverna del Ferro. Nello specifico, l'intento è quello di costruire intorno all'opera del noto artista e dell'inconografia di Maradona – che a Napoli assume quasi un aspetto sacro – un ciclo di opere d'arte che possano determinare la rinascita culturale, e non solo, della zona di Taverna del Ferro, di San Giovanni a Teduccio e, in generale, di tutta la periferia Est di Napoli. Per questo, il sindaco Manfredi ha voluto coinvolgere Jorit nel progetto artistico, raccogliendo la sua disponibilità a creare insieme un percorso di rigenerazione urbana per il quartiere.