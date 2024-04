“Il mio gatto scambiato per randagio e messo fuori al portone del palazzo”: l’appello per ritrovarlo a Napoli L’appello disperato della padrona di Undici, un gatto di casa scambiato per randagio e messo fuori al portone del palazzo, al centro storico di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un gatto domestico, scambiato invece per randagio e messo fuori al portone di un condominio al centro storico di Napoli. E così, sui social, la padrona del felino ha pubblicato un appello disperato per ritrovare Undici – questo il nome del gatto – scomparso ormai da due giorni da vico Melofioccolo.

Valeria, la proprietaria dell'animale, in un post pubblicato su vari social network, racconta che, due notti fa, era andata a gettare i rifiuti quando, in un momento di distrazione, Undici è uscito dall'appartamento senza che lei se ne accorgesse. La giovane ha diffuso sui social anche un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, in cui si vede un uomo che, dopo aver preso il gatto per la collottola, lo lascia all'esterno del cancello condominiale: da quel momento, non si hanno più notizie di Undici.

"Era l’1:00 di notte quando sono uscita per cacciare la spazzatura fuori la porta. Undici sarà uscito in quel momento, lontano dai miei occhi… un condomino ha ben pensato fosse randagio e ha messo Undici fuori al cancello condominiale" racconta Valeria nel post.

"Per chi dice denuncialo – prosegue la proprietaria del gatto – io e la mia famiglia con un esperto faremo tutto ciò che è giusto fare. Qui chiediamo solo di condividere il più possibile affinché il post arrivi sotto gli occhi della persona giusta. Trovare Undici è la nostra priorità!".