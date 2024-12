video suggerito

Il ministro Piantedosi a Caivano, proteste e tensioni contro l'abbattimento delle case al Parco Verde Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si è recato oggi a Caivano per il Comitato ordine e sicurezza pubblica. Contestualmente, momenti di tensione si sono registrati con i cittadini che manifestavano contro l'abbattimento delle case al Parco Verde. La ministra Bernini ha invece visitato il nuovo polo universitario.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione si sono registrati oggi, venerdì 20 dicembre, a Caivano, nella provincia di Napoli, dove il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si è recato per partecipare al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto nella sede del Comune. Contestualmente, proprio mentre si stava svolgendo la riunione, alcuni manifestanti appartenenti all'associazione "Casa mia – no abbattimento" hanno protestato, appunto, contro l'abbattimento delle case abusive al Parco Verde di Caivano. I manifestanti hanno chiesto, tramite slogan e striscioni, proprio al ministro Piantedosi di "fermare le ruspe".

Nel corso della manifestazione una donna, a bordo di una vettura, ha improvvisamente accelerato come a voler forzare il cordone delle forze dell'ordine che controllava la protesta. Fermata dagli operatori, la donna è stata fatta uscire dal veicolo; da quanto si apprende, anche lei ha una sentenza di abbattimento.

La ministra Bernini al nuovo polo universitario di Caivano

Oggi è stata anche la giornata dell'inaugurazione dell'anno accademico dei due nuovi corsi di laurea che saranno ospitati all'interno del nuovo polo universitario di Caivano: quello di Scienze Motorie dell'Università Parthenope e quello di Scienze Infermieristiche dell'Università Vanvitelli.

All'inaugurazione era presente anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini: "Ho sempre detto che il Governo è a Caivano per rimanerci e oggi lo dimostriamo con i fatti. L'impegno è mantenuto. Questa giornata è un simbolo di rinascita. Lo studio, la formazione, la cultura e l'arte sono le chiavi di riscatto per il futuro. E l'università, con la sua missione di riqualificazione e crescita sociale, oggi si fa ponte verso un domani più giusto, più forte e pieno di opportunità per tutti" ha detto la ministra.