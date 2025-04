video suggerito

Elezioni Regionali Campania, Piantedosi: "Io candidato? Penso solo al Viminale" Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rigetta al mittente l'ipotesi candidatura in Campania: "Fuori dal ministero solo per un ruolo all'Avellino Calcio.."

A cura di Giuseppe Cozzolino

Matteo Piantedosi respinge ancora una volta al mittente l'ipotesi di una sua candidatura alla guida della Regione Campania. Lo ha fatto con una battuta, ma anche per rivendicare il suo ruolo come Ministro dell'Interno, sul quale nelle ultime ore si è tornato ad ipotizzare una "rivendicazione" del ruolo da parte di Matteo Salvini.

"Dico una cosa: questo fine settimana per me è stato molto bello perché l'Avellino ha vinto a Catania confermando il primo posto nella classifica di serie C, questo ha completamente monopolizzato la mia attenzione": così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha voluto commentare l'ipotesi di un rimpasto nel Governo che porterebbe Salvini al Viminale. E sulla sua presunta candidatura alla Regione Campania, ha ribadito: "io fuori dal ministero ambirei solo ad un ruolo all'Avellino Calcio, è l'unica passione che coltivo al di fuori del Viminale".

Insomma, per il titolare del Viminale non sembra esserci spazio per altri ruoli o incarichi al di fuori di quello di Ministro dell'Intero. Piantedosi ha anche incassato l'endorsement di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che al margine del Consiglio dei ministri responsabili per il Commercio dell'Unione Europea, ha spiegato ai cronisti: "Io ho grande considerazione del ministro Piantedosi, sta lavorando benissimo".

Ancora da sciogliere, dunque, il nodo candidati alla Regione Campania per il centrodestra: il nome più in voga è quello di Gianpiero Zinzi (Lega), sostenuto anche dallo stesso Piantedosi. Ma per ora si tratta solo di ipotesi. Già tramontata quella di Fulvio Martusciello (Forza Italia), che poche settimane fa, dopo la vicenda giudiziaria che aveva riguardato una sua collaboratrice (e nella quale lui è estraneo, ndr), aveva spiegato: "Non mi candido a presidente della Regione Campania".