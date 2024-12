Le donne sfrattate da Caivano scrivono a Giorgia Meloni: “Il Parco Verde è un marchio, perdonateci e aiutateci”

«Cara Signora Giorgia Meloni e Dottoressa Troncone, io sono una cittadina del Parco Verde nonché figlia, moglie ma soprattutto mamma. Io mi voglio rivolgere a voi e spero che questa lettera vi arrivi e arriva specialmente al cuore». Inizia così la lettera che una delle donne, anzi delle "sfrattate" come si definisce, scrive alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla Procuratrice di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone. Chi scrive lo fa a nome di tutte le altre persone che manifestano, da giorni, al Parco Verde di Caivano dopo il blitz con cui sono state sfrattate diverse famiglie. Si tratta di persone che abusivamente avevano, diversi anni prima, occupato le case che hanno dovuto poi lasciare.

Io mi sento di parlare a nome di tutte le sfrattate, sì perché dal giorno 28 novembre quello è il nostro nome. Io sono una mamma di tre ragazze di 21, 16 e 12, in più una nipote di 2 anni. Io sono stata in questa casa per 20 anni e qualcuno anche di più. In queste case abbiamo dato tutta la nostra vita, tutti i nostri sacrifici, ci siamo e lo stavamo facendo ancora di spezzarci la schiena per sistemarle, e per dare un ambiente pulito e pieno d'amore e farli crescere in una vera casa.

Perché prima queste non erano case, ma sale mortuarie da come erano fredde e piene di muffa e se piove, piove dentro e ci sono ancora case in queste condizioni. Ma noi ci siamo rimboccate le maniche e le abbiamo aggiustate noi perché il Comune ci ha abbandonato, ma non adesso ma dal giorno zero.