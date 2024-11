video suggerito

Il ministro della Difesa Crosetto: “Mai parlato di trasferire l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli” Il ministro della Difesa smentisce l’imminente spostamento dell’Accademia aeronautica. “Nessuno ha parlato di trasferimento, ma stiamo ragionando quanto possa essere reale il rischio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guido Crosetto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto smentisce l'ipotesi, circolata negli ultimi giorni e riportata dalla stampa locale, di trasferire l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli al Nord Italia, ipotesi paventata a causa dei rischi derivanti dall'attività bradisismica ai Campi Flegrei con i terremoti che, seppur non di elevata entità, preoccupano la popolazione che vive nell'area della caldera vulcanica.

Crosetto, oggi a Napoli, margine di una convention di Centro popolare e Noi moderati spiega: «Nessuno ha mai parlato di trasferire l'Accademia al Nord, al Centro o al Sud. Si è parlato di una problematica gravissima che riguarda il bradisismo, non soltanto per la sede dell'Aeronautica militare». Dunque secondo quanto riferito dall'esponente del governo Meloni non è in calendario, ad oggi, il trasferimento della struttura flegrea, lì dagli anni Sessanta. «Di fronte alle segnalazioni e alle possibilità che ci siano degli eventi rischiosi – dice Crosetto – stiamo ragionando quanto possa essere reale questo rischio e se questo ci debba portare a mettere in sicurezza le persone che operano nella base, che è un ragionamento che dovrebbe fare chiunque abiti in un territorio a rischio».

L'accademia militare aeronautica di Pozzuoli

La storia dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli

Già dopo la Seconda Guerra Mondiale, la ricerca di una sede autonoma per l'accademia divenne tema prioritario per la Forza Armata. Fu individuato un vecchio idroscalo presso l'isola di Nisida adibito fino ad allora a centro di affluenza dei reduci. E quella struttura avrebbe potuto consentire una sede idonea che avrebbe garantito un vantaggio addestrativo per i piloti dell’Aeronautica.

Nel 1953, in occasione del trentennale della fondazione dell’Istituto, venne discussa con particolare determinazione l’opportunità di collocare l’Accademia in una sede definitiva. Si decise di costruire l’Istituto a Pozzuoli su una collina, detta Monte Olibano, o Collina di San Gennaro, poco distante dalla precedente sede di Nisida. L’Accademia si insediò nel gennaio 1962 dando inizio alla terza generazione con il Corso Aquila III.