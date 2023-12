Il meteorologo spiega perché a Napoli ormai si passa dal freddo al caldo nel giro di poche ore Il meteo “pazzo” di questi giorni su Napoli e la Campania spiegato a Fanpage.it dal professor Adriano Mazzarella: “Colpa di tre diversi anticicloni”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dopo quasi una settimana di meteo stabile ma di temperature fredde in tutta la Campania, ora si invertiranno i ruoli: arriverà un rialzo delle temperature ma, al contempo, un meteo instabile con possibili piogge. E non sarà l'ultima follia del meteo, perché dal 15 dicembre cambia di nuovo tutto, con l'arrivo di freddo artico e nuova stabilità. Insomma, nel giro di venti giorni il meteo farà impazzire tutti, senza trovare una sua specifica stabilità.

Ma come sta avvenendo che il meteo cambi, di fatto, ogni cinque giorni in maniera così radicale? "La colpa risiede in tre anticicloni", ha spiegato a Fanpage.it Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, "ovvero quello delle Azzorre, quello africano e quello russo-siberiano. Il primo ha portato ad un meteo stabile ma piuttosto freddo fino al 10 dicembre, poi però spingerà quello africano, che porterà fino al 15 dicembre un aumento di temperature fino a 5-6 gradi sopra la media stagionale".

E quindi, toccherà all'ultimo "cambiamento" che avverrà a metà dicembre, con l'arrivo del terzo anticiclone, quello russo-siberiano che "porterà un'ondata di freddo polare intenso, con le temperature che scenderanno sotto la media stagionale anche di 4-5 gradi". Insomma, ci sarà da impazzire ancora per un'altra decina di giorni. Più difficile, al momento, azzardare previsioni per Natale, visto il quadro climatico in continua evoluzione. "Ma nei prossimi giorni", ha spiegato Mazzarella a Fanpage.it, "avremo un quadro climatico più chiaro non solo in vista di Natale, ma anche in vista dell'imminente Capodanno".