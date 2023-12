Meteo Ponte Immacolata a Napoli. Il meteorologo Mazzarella: “Non pioverà ma molto freddo” Un Ponte dell’Immacolata senza pioggia ma con temperature basse. A Fanpage.it ne parla il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico.

Intervista a Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un Ponte dell'Immacolata senza pioggia, ma con temperature particolarmente basse. Lo ha spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, spesso ospite della redazione napoletana del nostro giornale. Il meteo è destinato a cambiare altre volte fino a Natale, alternando giornate con temperature nella media ed altre decisamente più fredde. Più rara la pioggia, anche se le giornate di sole registrate nel Natale scorso saranno un ricordo.

Professore, che Ponte dell'Immacolata ci attende?

Dopo le piogge di queste ore, pioverà ancora fino alla mattinata di mercoledì 6 dicembre. Poi però avremo una tregua che durerà fino al 10 dicembre: la pioggia sarà assente, ma le temperature scenderanno sotto le medie stagionali anche di 2-3 gradi. Solo dopo avremo un nuovo aumento delle temperature su tutta la regione.

Come si spiegano questi fenomeni?

La colpa è di tre anticicloni: quello delle Azzorre, quello Africano e quello Russo-Siberiano: attualmente, prenderà forza quello delle Azzorre, che porterà ad un meteo stabile ma piuttosto freddo fino al 10 dicembre. Poi toccherà a quello africano, che porterà fino al 15 dicembre un aumento di temperature fino a 5-6 gradi sopra la media stagionale.

E poi, ci attendono cinque giorni di gelo..

Esatto, perché l'anticiclone russo-siberiano porterà un'ondata di freddo polare intenso, con le temperature che scenderanno sotto la media stagionale anche di 4-5 gradi. Per Natale, invece, è ancora presto da dire, ma nei prossimi giorni saremo in grado di dare previsioni più accurate non solo per le festività natalizie, ma anche per quelle di Capodanno.