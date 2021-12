Il menù di Capodanno 2022 di Antonino Cannavacciuolo: quanto costa mangiare al suo ristorante a Vico Equense Ecco il menù proposto per la notta di San Silvestro al Laqua Countryside di Vico Equense, il nuovo ristorante di Antonino Cannavacciuolo, una stella Michelin.

A cura di Valerio Papadia

Sono tante le persone che sceglieranno di trascorrere la notte di San Silvestro, quella che dà il benvenuto al nuovo anno, a cena in un ristorante e sono tanti i ristoranti, soprattutto quelli gourmet, che propongono un menù degustazione a un prezzo fisso. Tra questi non poteva mancare Laqua Countryside, il ristorante che il noto chef Antonino Cannavacciuolo ha aperto la scorsa estate nella sua Vico Equense, la cittadina della Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli, che gli ha dato i natali. A pochi mesi dall'apertura, lo scorso 23 novembre, il primo ristorante partenopeo di Cannavacciuolo ha già fatto il suo ingresso nella Guida Michelin 2022, ricevendo una Stella. La cucina di Laqua Countryside non è affidata, però, alle mani di chef Cannavacciuolo – che si occupa, insieme alla moglie, di Villa Crespi, ristorante due Stelle Michelin nel Novarese – ma alle mani del giovane executive chef Nicola Somma, che per il Capodanno 2022 propone un menù degustazione a 200 a persona, bevande escluse.

Capodanno 2022, il menù di Laqua Countryside

Il prezzo del menù degustazione proposto da Laqua Countryside per la notte di San Silvestro, come detto 200 euro a persone senza includere le bevande, è in linea con il costo delle degustazioni proposte in altri ristoranti insigniti di una Stella Michelin. Ecco cosa propone il menù di chef Nicola Somma per Capodanno 2022: