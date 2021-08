Apre il ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Vico Equense: l’annuncio dello chef

È finalmente tutto pronto per l'apertura del ristorante del noto chef Antonino Cannavacciuolo nella sua Vico Equense, una delle perle della Penisola Sorrentina: il noto chef, giudice di Master Chef, è infatti originario della piccola frazione di Ticciano. È stato lo stesso Cannavacciuolo, su Instagram, ad annunciare l'imminente apertura del nuovo locale, Laqua Countryside: nella foto, compare anche l'executive chef del ristorante, vale a dire Nicola Somma, chef 32enne di Gragnano, insieme a Cannavacciuolo già al Bistrot di Torino. Ecco cosa ha scritto Cannavacciuolo su Instagram:

Quando ero ancora un giovanotto alle prime armi in cucina mio padre me lo diceva sempre: ‘Se lavorerai sodo, un giorno anche tu avrai il tuo ristorante qui, tra le colline di Vico Equense'. Destino o non destino, eccomi qui insieme a Nicola ad inaugurare il mio primo ristorante al sud in un luogo a me speciale, oggi diventato un intimo resort che ripercorre il mio passato e i miei ricordi d’infanzia: Laqua Country. Portare anche qui in Costiera sorrentina tutto l’amore e la passione mia e di Cinzia per l’ospitalità e la ristorazione ha un sapore ancora più speciale e unico, fatto di autenticità e tradizioni che mi hanno forgiato come uomo ancora prima che come Chef. È sempre bello ritornare a casa