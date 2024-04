video suggerito

A Vico Equense fiaccolata per Francesco Vanacore, morto dopo lite coi vigilanti al Policlinico Questa sera, 12 aprile, a Vico Equense ci sarà la fiaccolata in memoria del 62enne Francesco Vanacore, morto per le conseguenze di un malore dopo un litigio coi vigilanti nel Policlinico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Francesco Vanacore

Questa sera, venedì 12 aprile, Vico Equense (Napoli) ricorderà con una fiaccolata Francesco Vanacore, detto "Ciccio", il 62enne deceduto in circostanze ancora da chiarire nel tardo pomeriggio di lunedì, ricoverato in Rianimazione dopo un litigio con quattro vigilanti del Secondo Policlinico di Napoli. Il corteo partirà dal piazzale della Circumvesuviana di Vico Equense. Sulla morte dell'uomo la Procura ha aperto una indagine, affidata ai carabinieri e coordinata dal sostituto procuratore Mariangela Magariello della IV sezione Fasce Deboli; è stata disposta l'autopsia, i vigilanti sono indagati per omicidio preterintenzionale.

Lunedì mattina, 8 aprile, secondo la ricostruzione fornita dal fratello e dalla moglie del 62enne, che erano in auto con lui, Vanacore era andato al Policlinico per sottoporsi ad una visita cardiologica. Aveva chiesto di entrare con il veicolo fino al padiglione, ma i vigilanti glielo avevano negato. Quello che è accaduto dopo è al centro delle indagini. Secondo i familiari il 62enne sarebbe sceso dall'automobile e sarebbe stato strattonato e fatto cadere da due vigilanti, che poi avrebbero cominciato a picchiarlo insieme ad altri due colleghi arrivati poco dopo.

L'uomo, colto da un malore, era stato trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione, dove era deceduto nel tardo pomeriggio. Anche il Secondo Policlinico ha aperto una indagine interna sulla vicenda e ha chiesto alla società che si occupa della vigilanza nell'azienda ospedaliera di sostituire le quattro unità coinvolte. Del litigio non ci sono registrazioni video: nel corso degli accertamenti è infatti emerso che le telecamere installate nell'area sono spente da oltre un anno, dalla fine del precedente appalto; l'azienda ospedaliera ha fatto sapere di avere già aderito alla gara consip per il ripristino della videosorveglianza.