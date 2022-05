Il medico Benedetto Pepe morto al ristorante a Pozzuoli per un malore, oggi i funerali al Vomero La famiglia: “Era un uomo buono e un gran professionista. Si faccia chiarezza sui tempi dei soccorsi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nella Sanità della Campania per la morte del medico Benedetto Pepe, colpito da un malore che gli è stato fatale mentre era in un ristorante a Pozzuoli, assieme ad altri colleghi. Pepe era il coordinatore nazionale del Saues, il Sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria. Tantissimi i messaggi di stima e di cordoglio, anche dal mondo istituzionale, che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. Pepe era anche impegnato nel sociale e nella cultura – faceva anche teatro. I funerali si terranno oggi, lunedì 9 maggio 2022, a Napoli, nella Chiesa dell’Addolorata in via Pigna 203, nella V Municipalità Vomero-Arenella, alle ore 17,00. “Chi lo ha conosciuto, anche solo per 5 minuti – lo ha ricordato il figlio Luca Antonio – ha potuto appurare la sua enorme bontà d'animo, simpatia e professionalità. Doti che rimarranno per sempre nel mio cuore e nel cuore di chi lo ha conosciuto”.

Polemiche sui tempi dei soccorsi

Tra i primi ad esprimere cordoglio era stato il presidente del Saues, Paolo Ficco, che aveva ricordato Bartolomeo Pepe come un “medico psichiatra tra i più attivi del nostro sindacato, padre esemplare, raro esempio di generosità sul lavoro e nella vita sociale”. Ficco, assieme al “dolore per la sua scomparsa”, aveva lamentato, però, anche “il rammarico per la mancata tempestività dell'intervento dell'ambulanza del 118 lungamente attesa nel ristorante laddove i medici presenti si erano prontamente attivati per praticare i primi possibili soccorsi del caso”.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che ha smentito i presunti ritardi: “Ci preme precisare che i mezzi di soccorso intervenuti (ambulanza ed automedica) hanno raggiunto il target abbondantemente nei tempi previsti dai LEA – ha scritto l’associazione – purtroppo la dispercezione temporale in momenti di panico è molto frequente”.

La famiglia: “Chiediamo verità”

“A chi di competenza – scrive il figlio Luca Antonio su Facebook – chiedo di appurare se ci sono state disfunzioni nei processi di soccorso. Alla politica chiedo di approvare una legge che obblighi gli esercizi commerciali a dotarsi di un defibrillatore”.

Capodanno: "Era anche attore per passione"

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari e Direttore artistico compagnia “Passioni teatrali”, si unisce al cordoglio per la scomparsa del dottor Pepe: