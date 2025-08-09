napoli
Il mare torna balneabile sulle spiagge di Vietri e Minori: revocate le ordinanze in Costiera Amalfitana

Nuove analisi dell’Arpac: il mare torna balneabile sulle spiagge di Vietri e Minori in Costiera Amalfitana. Revocate le ordinanze di divieto.
A cura di Pierluigi Frattasi
Il mare torna balneabile sulle spiagge di Vietri e di Minori, due perle del Mediterraneo in Costiera Amalfitana. Le nuove analisi dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, relative agli ultimi campionamenti, hanno registrato il rientro nei limiti dopo lo sforamento del 7 agosto per la concentrazione di batteri fecali. I Comuni sono stati avvisati ed hanno provveduto alla revoca delle ordinanze di divieto di balneazione. A Vietri sul Mare si può tornare quindi a tuffarsi sulle spiagge di Marina di Vietri II tratto e Marina di Albori. Analogamente, si potrà fare il bagno anche sulla spiaggia di Minori. Una buona notizia per i bagnanti, che potranno così tornare a godersi le acque cristalline della costiera.

Il sindaco di Vietri: "Qui mare pulito"

Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha comunicato che, a seguito di nuove analisi effettuate dall’Arpac sulle acque di balneabilità nel tratto di costa antistante la nostra città e che in precedenza, in alcuni tratti, avevano fatto registrare parametri microbiologici non conformi ai minimi di legge, queste hanno avuto esito positivo. Sussistendo, quindi, le condizioni previste dall’art.6 del Decreto Ministeriale 30.3.2010 attuativo del d.lgs. 116/08, è stata disposta dalla stessa Arpac la riammissione alla balneazione dei tratti interessati. Il primo cittadino ha quindi disposto una nuova ordinanza che revoca il divieto di balneazione. Pertanto, il mare antistante la nostra città torna ad essere fruibile senza alcun pericolo per la salute pubblica. Analoghi provvedimenti anche per il comune di Minori.

