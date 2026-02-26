napoli
Il malato muore, i parenti picchiano il chirurgo che finisce al Pronto Soccorso: paura a Pozzuoli

Medico dell’ospedale Santa Maria delle Grazie aggredito dai familiari di un paziente deceduto. La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate.
A cura di Pierluigi Frattasi
Il paziente muore, i parenti fanno irruzione in reparto e picchiano il primario chirurgo. È accaduto oggi, giovedì 26 febbraio, all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il camice bianco sarebbe stato aggredito da alcune persone con diversi pugni. Soccorso dai colleghi, è stato poi medicato presso il Pronto Soccorso della stessa struttura sanitaria. A denunciare l'accaduto è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che parla della quinta "aggressione" avvenuta nell'Asl Napoli 2 Nord dall'inizio del 2026, che si aggiungono alle altre 3 avvenute nell'Asl Napoli 1 Centro.

Le indagini sul medico aggredito a Pozzuoli

Secondo quanto ricostruito da Nessuno Tocchi Ippocrate, "il primario del reparto di chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli" – scrive l'associazione – sarebbe "stato aggredito nel primo pomeriggio di oggi da alcuni familiari di un paziente deceduto per cause ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i parenti dell’uomo hanno fatto irruzione all’interno del reparto e hanno colpito con alcuni pugni il primario della UOC di chirurgia".

"L’episodio – commenta l'associazione – si sarebbe verificato intorno all’ora di pranzo, generando momenti di tensione all’interno della struttura sanitaria. Il medico ha successivamente ricevuto le prime cure presso il pronto soccorso e ha provveduto a farsi refertare. Contestualmente, è scattata d’ufficio la denuncia per quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione".

