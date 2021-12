La spiaggia di Totò diventata una discarica a cielo aperto: lido sequestrato dai carabinieri Un’area di 6mila metri quadri zeppa di immondizia sequestrata a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli: un tempo era luogo ambito di villeggiatura, frequentato anche da Totò.

A cura di Valerio Papadia

Negli anni Cinquanta e Sessanta era il ritrovo per le vacanze e il relax della "Napoli bene", del jet set cittadino e non solo, tra cui anche Totò: il Lido Santa Lucia a Torre Annunziata, all'ombra del Vesuvio, a pochi chilometri dal capoluogo. Oggi, quella immensa distesa di spiaggia è diventata una discarica a cielo aperto, circa 6mila metri quadrati inondati dalla spazzatura, che sono stati sequestrati dai carabinieri nell'ambito di una operazione volta al contrasto dell'illegalità.

La spiaggia invasa da frigoriferi e lavandini

Ad entrare in azione sono stati i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che si sono avvalsi della collaborazione dei carabinieri forestali e degli uomini della Capitaneria di Porto della città oplontina. I militari dell'Arma hanno sequestrato l'intero complesso balneare, come detto un'area di circa 6mila metri quadri, invasa da 50 metri cubi di rifiuti speciali: frigoriferi e lavandini, ma anche materiali di risulta e scarti tessili. I carabinieri hanno rinvenuto anche cumuli di sabbia misti a rifiuti, la cui origine e la cui composizione sono ancora in corso di accertamento.

Il lido oggi, sequestrato dai carabinieri

Sulla spiaggia poco distante, poi, denominata "Spiaggia Salera", i militari dell'Arma hanno sanzionato alcuni allevatori che avevano portato al trotto i propri cavalli. Per gli allevatori sono scattate multe salate, in quanto la normativa vigente vieta l'accesso agli animali sul bagnasciuga. Gli animali erano comunque in buone condizioni igienico-sanitarie, appartenenti a stalle della città autorizzate. I controlli dei carabinieri volti al rispetto della legalità proseguiranno per tutte le festività natalizie.