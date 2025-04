video suggerito

Il lato goloso di Papa Francesco: quando assaggiò la Delizia al Limone di Amalfi Nel maggio 2024 Papa Francesco assaggiò la Delizia al limone di Amalfi durante la Giornata Mondiale dei Bambini e incontrò i titolari della storica Pasticceria Pansa.

A cura di Redazione Napoli

«Il peccato di chi cede davanti ad una fetta di torta, tutto sommato non provoca grandi mali» diceva in un'udienza del 2024 Papa Francesco: la sua golosità era nota, così come la passione per un dolce in particolare, il gelato. Ma su tutti il "dulce de leche" sudamericano. Proprio quell'anno gli si prospettò dinanzi l'occasione di assaggiare una delle eccellenze della pasticceria campana, ovvero la delizia al limone prodotta con l'agrume più noto della Costiera, lo sfusato d'Amalfi. Lo ricorda il titolare della pasticceria Pansa di Amalfi, storico esercizio commerciale della zona: «Poter trascorrere qualche minuto al tuo fianco, raccontarti la storia della nostra famiglia e della nostra città, è stato e sarà per sempre l'onore più grande della nostra vita. Riposa in pace papa Francesco».

Cosa accadde in quell'ocacsione? In occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, Papa Francesco ebbe modo di assaggiare la Delizia al limone prodotta da Pansa. Dal laboratorio della storica pasticceria arrivarono, per l’occasione, sfogliatelle Santarosa, babà e una piramide composta da 52 Delizie al limone sfusato amalfitano, preparate all’alba.

Il Pontefice si intrattenne con i fratelli Andrea e Nicola Pansa, chiedendo informazioni sulla preparazione dei dolci. Ricevette in dono il volume “Una dolce storia dal 1830”, che racconta la storia dell’azienda familiare. Al termine dell’incontro, Papa Francesco impartì una benedizione anche ai figli dei pasticcieri, presenti in piazza.