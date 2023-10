Il governo dice che sul bradisismo ai Campi Flegrei non è stato fatto nulla in 60 anni. E i sindaci chiedono soldi

Terremoti e bradisismo, oggi il ministro della Protezione Civile Musumeci a Pozzuoli: “Speriamo di fare in 60 giorni quel che non si è fatto in 60 anni”.

I sindaci coinvolti nella crisi bradisismica dei Campi Flegrei vogliono soldi. È la richiesta principale che arriva da tutti i Comuni che oggi si sono seduti al tavolo tecnico-operativo col ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il prefetto di Napoli Claudio Palomba. Sodi per allargare il bonus-sisma per l'edilizia privata vulnerabile nella zona rossa che sarà evidenziata nel nuovo piano di rischio, soldi per una mappa sismica aggiornata e per i controlli periodici, soldi per i concorsi che consentiranno ai tecnici delle strutture comunali di Protezione civile di lavorare almeno per un triennio. È Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città metropolitana a porre la questione, proprio nel giorno in cui in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato – ed entra in vigore oggi – il decreto legge «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei».

Manfredi, professione ingegnere specializzato proprio nel settore sismico, spiega:

È fondamentale, dopo la perimetrazione del rischio bradisismo che non coincide con tutti i Campi Flegrei, fare una ricognizione di vulnerabilità sugli edifici pubblici e privati, ma per gli edifici privati è necessario dare ai cittadini gli strumenti per mitigare i rischi e rendere sicure le proprie abitazioni, ecco perché propongo un sisma-bonus Campi Flegrei.

Per l'edilizia pubblica, scuole ed edifici strategici, abbiamo un database che stiamo aggiornando. È poi fondamentale prevedere contratti per il personale tecnico per almeno 3 anni e non solo 12 mesi come prevede oggi il decreto altrimenti rischiamo di non poter fare assunzioni.

Accanto a una comunicazione emergenziale è necessaria anche una comunicazione in positivo verso una popolazione che convive da duemila anni con questo fenomeno e deve continuare a farlo in serenità per non avere ricadute negative dal punto di vista commerciale e turistico su un territorio ricchissimo di siti archeologici.