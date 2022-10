Il Giro d’Italia torna a Napoli nel 2023, tappe anche ad Avellino e Salerno La carovana rosa tornerà a Napoli l’11 maggio con un percorso che attraverserà l’area vesuviana, passando per Pompei e la Costiera Sorrentina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Giro d'Italia torna a Napoli nel 2023 per il secondo anno consecutivo e ci saranno tappe anche a Pompei e a Castellammare di Stabia. L'edizione numero 106 del più grande evento sportivo del mondo del ciclismo italiano partirà dall'Abruzzo il 6 maggio, per arrivare poi anche in Campania, dove la carovana rosa resterà per 4 giorni. A Napoli sarà l'11 maggio. Ma sono previste altre tre tappe ad Avellino e Salerno. Il Giro si concluderà a Roma il 28 maggio.

Giro d'Italia 2023, quattro tappe in Campania

La tappa di Napoli è prevista per giovedì 11 maggio 2023. Il percorso passerà per i comuni vesuviani, con puntate agli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano, il Miglio d'Oro delle ville vesuviane, quindi in Costiera Sorrentina e Amalfitana e rientro a Napoli. In Campania ci saranno poi altre tre tappe.

La prima ad Avellino, il 9 maggio, con arrivo a Laceno. Il 10 ci sarà la Atripalda – Salerno. L'11 la tappa di Napoli: lasciata la città, la Carovana attraverserà l’area interna del Vesuvio fino a Pompei e alla sua area archeologica, poi salirà sul Valico di Chiunzi per arrivare a Ravello e Amalfi per raggiungere successivamente Positano, Sorrento e risalire la penisola sorrentina e la fascia vesuviana costiera per giungere nuovamente a Napoli, dove i corridori si sfideranno per la vittoria. Il 12 maggio il Giro sarà a Capua.

La carovana rosa organizzata da Rcs tornerà quindi per il secondo anno consecutivo nella regione meridionale. Quest'anno il percorso si era concentrato sull'area flegrea, a nord di Napoli, con tappe anche a monte di Procida. Le tappe dell'edizione 2023 del Giro d'Italia sono state presentate oggi, lunedì 17 ottobre 2022, alla cerimonia che si è svolta presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, alla presenza dell'australiano della Bora Hansgrohe Jai Hindley, vincitore dell'ultima edizione della "corsa rosa". Per Napoli era presente una rappresentanza della Città Metropolitana, con il vice sindaco, Giuseppe Cirillo, e del sindaco di Meta di Sorrento, Giuseppe Tito, Consigliere metropolitano delegato al mare, alle Coste e al Monte Faito. Premiato il successo dell'edizione napoletana di quest'anno, che ha registrato anche un record di ascolti per la tappa napoletana.