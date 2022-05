Il Giro d’Italia 2022 fa tappa a Napoli: il percorso e gli orari della corsa zona per zona Il Giro d’Italia arriva a Napoli: le zone di passaggio e la cronotabella. Si parte e si arriva su via Caracciolo, con 4 giri attorno Monte di Procida.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva il Giro d'Italia a Napoli, con l'ottava tappa della Corsa Rosa che da via Caracciolo porterà a Monte di Procida e, dopo quattro giri attorno al monte, tornerà a Napoli, nuovamente su via Caracciolo: diverse le strade chiuse e le deviazioni previste per oggi. Tra le zone toccate anche Bacoli, Lago Patria, il Lago Lucrino e naturalmente la collina di Posillipo.

Il percorso della tappa è pressoché rettilineo, o quasi. Si parte e si arriva su via Caracciolo, si attraversa la collina di Posillipo e si scende verso Bacoli e Pozzuoli, per poi raggiungere Monte di Procida ed aver compiuto quattro giri attorno al monte stesso, pari a 19 chilometri. Tratto in pendenza quello di Baia, con uno "strappo" al 14% che conduce verso il Lago Lucrino. Quindi, rientro verso Bacoli e Posillipo, con discesa verso Mergellina e dunque via Caracciolo. Ultimi 3 chilometri perfettamente pianeggianti e rettilineo d’arrivo di 900 m su asfalto.

Il percorso dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2022 a Napoli–Monte di Procida

La sfilata a Piazza Plebiscito e il percorso a Chiaia

La partenza dell'ottava tappa del Giro d'Italia è prevista su via Caracciolo a Napoli, il percorso poi prosegue in questo modo:

Via Caracciolo: 13.35

Via Orazio (v.Petrarca): 13.41

Discesa Coroglio/Coroglio (v. Leonardi): 13.48, 13.50

Piazzale Tecchio (v. J.F. Kennedy): 13.55

Bv. per Pozzuoli (str. prov. S.Gennaro): 13.58

Pozzuoli (V.Artiaco): 14.05

Quarto (ss.686): 14.12

Ingr. ss 7 qtr: 14.15

Svinc. per Lago Patria: 14.23

Le strade e gli orari della corsa a Pozzuoli e Monte di Procida

Successivamente, la corsa rosa prosegue per Lago Patria e Monte di Procida:

Lago Patria (v.Domitiana sp.303): 14.27

Lido di Licola (sp. 303-321): 14.33

Arco Felice (sp. 531): 14.41

Lago Lucrino (v. Orazio – v.Miliscola): 14.44

Bacoli (v. Miseno – v. Lido Miliscola): 14:53

Monte di Procida (v. Panoramica): 15:00

Torregaveta (v. Giulio Cesare): 15:05

Lago Lucrino (v. Orazio – v. Miliscola): 15:11

Bacoli (v. Miseno – v. Lido Miliscola): 15:20

Monte di Procida (v. Panoramica): 15:27

Torregaveta (v. Giulio Cesare): 15:32

Lago Lucrino (v. Orazio – v.Miliscola): 15.38

Bacoli (v. Miseno – v. Lido Miliscola): 15.47

Monte di Procida (v. Panoramica): 15.54

Torregaveta (v. Giulio Cesare): 15.58

Lago Lucrino (v. Orazio – v. Miliscola): 16.04

Bacoli (v. Miseno – v. Lido Miliscola): 16.13 La cronotabella

Il rientro del Giro d'Italia a Napoli, in via Caracciolo

Il rientro a Napoli è previsto per le 17.03 sempre su Via Caracciolo: