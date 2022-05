Giro d’Italia 2022 oggi a Napoli: dove guardarlo in tv La tappa napoletana del Giro d’Italia edizione 2022 sarà integralmente trasmessa in tv in chiaro e in streaming.

A cura di Redazione Napoli

Foto Giro d’Italia

Arriva il Giro d'Italia 2022 di ciclismo a Napoli e nella zona Flegrea. Le tappe e gli orari sono fissati con la precisione del minuto: chi vorrà godersi il passaggio dei ciclisti professionisti potrà recarsi nelle zone più belle o – se è fortunato – sotto casa, per godersi il passaggio della carovana due ruote più importante nel ciclismo maschile professionistico del nostro Paese.

È consigliabile non muoversi con mezzi privati per raggiungere le zone della corsa: da ieri sera molte aree sono chiuse al traffico veicolare e alla sosta poiché il Giro ha bisogno delle carreggiate totalmente libere da auto in sosta, scooter, monopattini, bancarelle o quant'altro vista l'alta velocità delle due-ruote in gara e il rischio di incidenti.

Ma per chi volesse evitare di restare sotto il sole caldo di questi giorni – a Napoli il tempo è parzialmente nuvoloso e la temperatura massima prevista è 22 gradi celsius, ha un'altra possibilità: godersi lo spettacolo sportivo dal divano, guardando la tv.

Come ogni anno la Rai assicura ampia copertura ma non è solo la tv di Stato a farlo. Diretta integrale della corsa andrà in onda su Eurosport 1, canale 210 di Sky, poi in streaming su Discovery Plus, Eurosport Player e Dazn. Live in chiaro su Raisport Hd dalle 10.55 con ‘Aspettando il Giro' e ‘Prima Diretta'. Previsto anche un passaggio su Rai Due dalle 14. Raiplay assicura in streaming le pillole del Giro e le tappe una per una.