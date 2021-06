Si chiamava Manuel Kolaveri il 17enne morto nell'incidente che si è verificato ieri sera sulla Strada Statale 18 in località Camerelle, a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Il ragazzo, originario di Castel San Giorgio e residente nella frazione Trivio, è deceduto sul colpo. Nello schianto sono rimaste coinvolte quattro persone, che erano in sella a due moto; due sono rimaste ferite e sono attualmente ricoverate in pericolo di vita mentre un 31enne di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), trasportato in ospedale ieri sera in gravissime condizioni, è morto poco dopo la mezzanotte.

Il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale del ragazzo. "Oggi la scuola calcio Effe2g e staff rimane in silenzio dopo la notizia data del nostro centrocampista Manuel Kolaveri che non sta più tra noi…buon viaggio, campione", ha scritto su Facebook la scuola calcio che il ragazzo frequentava. Parole di cordoglio sono arrivate anche dalla Asd Castel San Giorgio, con un messaggio a nome di presidente, dirigenti, staff tecnico e di tutti gli atleti. "Ai suoi familiari – si legge – va il più caloroso abbraccio da parte di tutta la grande famiglia dell'Asd Castel San Giorgio, che spera di far sentire tutta la sua vicinanza e il suo dispiacere in un momento di così profondo dolore".

La dinamica dell'incidente non è stata ancora del tutto chiarita, sono in corso accertamenti affidati ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera. I due feriti sono ricoverati nell'ospedale di Cava de' Tirreni e nel Ruggi d'Aragona di Salerno, entrambi sono in condizioni molto gravi.