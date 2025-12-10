Il furgone è troppo alto, si schianta contro il ponte e si sfascia: incidente a Pomigliano

Foto da La provincia online

Il furgone è troppo alto e si schianta contro il ponte dell'ex viadotto della Circumvesuviana, utilizzato oggi come pista ciclabile, sfasciandosi letteralmente. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, mercoledì 10 dicembre, in viale Alfa a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, come riporta La Provincia online. “Un altro camion è rimasto bloccato sotto il ponte della pista ciclabile in viale Alfa”, scrive un cittadino. Il sottopasso, insomma, si conferma come punto critico della viabilità pomiglianese.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, questa mattina il grosso furgone stava viaggiando su viale Alfa, in direzione della zona industriale, dove si trovano le fabbriche di Stellantis, Leonardo e Avio Aero, quando, per motivi ancora da chiarire, si è schiantato contro la volta bassa del sottopasso.

L'impatto è stato violentissimo e il mezzo si è completamente distrutto, riportando seri danni alla parte posteriore. Fortunatamente, sembra che non si siano registrati feriti: il conducente è rimasto illeso e anche gli automobilisti di passaggio non hanno riportato conseguenze, nonostante i momenti concitati subito dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Pomigliano, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di rimozione del camion danneggiato.

Il sottopasso di viale Alfa non è nuovo a episodi del genere: la sua altezza ridotta continua a provocare frequenti collisioni con mezzi pesanti, rendendolo uno dei punti più problematici della viabilità cittadina. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla necessità di interventi strutturali o di una segnaletica più efficace per evitare ulteriori disagi e rischi per la sicurezza stradale.