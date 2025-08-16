napoli
Il fornaio del Cilento contro i dazi di Trump: agli americani prezzi +100%

L’iniziativa di un fornaio cilentano: agli statunitensi stangata sui prezzi della sua panetteria, in risposta ai dazi degli Usa.
A cura di Redazione Napoli
Il cartello del fornaio in Cilento
Antonio Altobello è un panettiere di Agropoli con un passato da calciatore in serie C2. La sua attività, "Il fornaio", è aperta da un decennio ed è uno dei punti di riferimento di San Mauro Cilento, una delle perle del profondo sud campano. Sta facendo notizia non per i suoi prodotti da forno, stavolta, ma per un cartello dal messaggio inequivocabile, scritto a mano, collocato all'ingresso del forno: «Il prezzo dei prodotti del nostro negozio è maggiorato del 100% a tutti i cittadini Usa». Motivo? Una ribellione ai dazi di Donald Trump che colpiscono anche l'Italia.

«Sono stufo del silenzio degli italiani e del servilismo verso l’Ue e le decisioni di Trump. Ho deciso di protestare simbolicamente contro i dazi imposti dagli Stati Uniti», dice. «Bisogna farsi sentire, basta stare zitti davanti a chi prende decisioni sulla nostra pelle».

L’iniziativa, racconta il fornaio, ha raccolto il favore di molti clienti, compresi i turisti che in estate fotografano il cartello: «Un piccolo gesto, ma pieno di significato«. Sulla politica non ha dubbi: «Ho votato Meloni, ma su Gaza e la Palestina dovrebbe avere più carattere. Non mi interessa la politica, lavoro nel mio forno e chiedo solo rispetto».

