Il fidanzato di Alessia Neboso, morta dopo l’operazione al seno: “Lotterò per te” “Lotterò per te finché non avrai giustizia:” il messaggio del fidanzato di Alessia Neboso sui social. Intanto, la magistratura continua le indagini sul decesso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Lotterò per te amore mio": inizia così il lungo sfogo di Mario, il fidanzato di Alessia Neboso, la 21enne morta dopo un intervento al seno. Il giovane ha affidato ai social il suo pensiero, in attesa che la magistratura chiarisca cause e circostanze che hanno portato alla morte della ragazza, originaria di San Pietro a Patierno, che ha iniziato a stare male pochi giorni dopo un intervento in una clinica privata di Napoli per poi morire alla Villa dei Fiori di Acerra, dove era stata portata quando le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate.

"Ti giuro sul nostro amore infinito che nessuno mai mi butterà giù e se qualcuno mi butterà mi alzerai tu", scrive Mario sui suoi profili social, "Lotterò con i denti e con il sangue anche se sarà difficile senza di te perché mi completavi. Mi rendevi perfetto grazie a te. Ti giuro che un giorno diventerò qualcuno e quando lo diventerò dovrò ringraziare solo te, perché tu sei il mio pilastro, sei la mia forza, e promettimi che non mi lascerai mai un secondo, perché se no non saprei cosa fare. Ti amo Alé", continua il giovane, "e nessuno mai potrà prendere il tuo posto, sarai per sempre tu la mia Donna! Sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Non avrò pietà di nessuno finché non avrai giustizia, sarai sempre nel mio cuore e quello della tua famiglia".

Ancora ignota la data dei funerali: si attende che la salma della ragazza, sequestrata dagli inquirenti, venga liberato dopo gli esami autoptici. Sequestrata anche la cartella clinica della giovane, con le forze dell'ordine che stanno indagando a tutto tondo per capire l'esatta dinamica della vicenda. Il padre pochi giorni fa aveva spiegato in una intervista che la ragazza godeva di ottima salute fino all'intervento al seno eseguito in una clinica privata.