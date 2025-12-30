Il dramma di Davide Compagnone, morto soffocato con un pezzo di panettone

napoli
Bacoli, 40enne muore soffocato da un boccone di panettone in casa. Inutile l’intervento del 118. Comunità sotto choc per la tragedia.
Dramma a Bacoli, area Flegrea, nella giornata di domenica 28 dicembre: un uomo di 40 anni, Davide Compagnone, è morto soffocato mentre stava mangiando un boccone di panettone nella sua abitazione di via Marziale, nella zona del Fusaro.

L’allarme è scattato immediatamente, ma all’arrivo dei sanitari del 118 – intervenuti con ambulanza e automedica – per Compagnone non c'era ormai più nulla da fare. I soccorsi hanno potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto per arresto cardiocircolatorio da soffocamento.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Bacoli, dove Davide era molto conosciuto. Cuoco di professione, faceva parte di una comunità di persone con disabilità. Proprio in queste ore avrebbe dovuto festeggiare il suo onomastico, trasformato invece in un giorno di dolore e incredulità per quanti lo conoscevano.

