Il dinosauro sannita Ciro esposto a Tokyo alla Dino Expo 2023 fino al 18 giugno Arriva a Tokyo il dinosauro Ciro, l’esemplare di Scipionyx samniticus ritrovato a Benevento e tra i dinosauri meglio conservati al mondo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’esposizione di "Ciro" alla DinoExpo 2023 a Tokyo

Il dinosauro sannita Ciro, ritrovato a Pietraroja diversi decenni fa e divenuto famoso come esemplare di dinosauro meglio conservato al mondo (nonostante gli oltre 110 milioni di anni d'età), oltre ad essere uno dei rarissimi esemplari presenti in Italia, sbarca a Tokyo, ospite della Dino Expo 2023 che si terrà in Giappone fino al 18 giugno. Grandissima attesa nel paese del Sol Levante per il suo arrivo: la Dino Expo conta al momento picchi di 30mila persone al giorno, e sarà caratterizzata da una ricca collezione di fossili e dalle più rilevanti scoperte paleontologiche degli ultimi anni.

Per la prima volta, dunque, ci sarà anche Ciro, o meglio l'esemplare sannita di Scipionyx samniticus, ospite d'onore che per la prima volta sarà esposto fuori dall'Italia, assieme ad altri fossili di altissimo prestigio come Zulu, un piccolo dinosauro corazzato che si proteggeva dai dinosauri carnivori con le sue scaglie appuntite sul corpo e una potente coda, conservato normalmente presso il Royal Ontario Museum in Canada. L'arrivo di Ciro in Giappone è stato ampiamente pubblicizzato, tanto che si è creata attorno a lui un'attesa spasmodica. La Soprintendenza, per il ritorno in Italia del fossile di Ciro, sta invece programmando "una più adeguata esposizione del reperto e nuove attività di conoscenza e promozione", come spiegato in un comunicato. Ad attenderlo a Tokyo, c'erano il direttore del Museo dott. Makoto Manabe, la paleontologa dott.ssa Chisako Sakata e il dott. Sota Kataoka.