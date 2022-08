Il compagno la picchia e lei tenta il suicidio, salvata da una carabiniera: “Denunciate le violenze” La carabiniera Sonia Cannistraci, intervistata da Fanpage.it, racconta come ha salvato la donna di San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, che ha minacciato di buttarsi dal balcone dopo essere stata picchiata dal compagno.

A cura di Valerio Papadia

Ha mantenuto la lucidità, nonostante la forte concitazione del momento, ed è riuscita a salvare una donna che, dopo l'ennesima aggressione subita dal compagno, ha minacciato di gettarsi dal balcone: è Sonia Cannistraci la carabiniera – 30 anni, di origini siciliane – che a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, ha dissuaso una donna di 49 anni dal suicidarsi, salvandole la vita. A Fanpage.it, Sonia ha raccontato quanto accaduto: "Siamo intervenuti per una lite in famiglia – racconta – e abbiamo subito notato un uomo allontanarsi dall'abitazione. Pensando fosse lui l'autore della lite tra coniugi, lo abbiamo bloccato e identificato. Subito dopo abbiamo poi notato una donna affacciata al balcone dell'abitazione che inveiva contro il compagno, raccontando che l'aveva picchiata e strattonata, per poi tentare di ucciderla soffocandola".

Il racconto della carabiniera Sonia Cannistraci entra nel vivo, dal momento che l'atteggiamento della donna affacciata al balcone è repentinamente cambiato: "In preda all'ira, la signora ha minacciato di buttarsi giù. Non è facile avere a che fare con un soggetto in stato di agitazione. Prontamente mi sono avvicinata e inizialmente ho cercato un contatto visivo e verbale con lei, poi ho instaurato un dialogo per cercare di entrare in empatia". Sonia racconta ancora che, così facendo, è riuscita a dissuadere la donna e a portarla dentro casa, in salvo: "Mi ha ringraziato per quanto accaduto".

Il compagno violento è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di giudizio, mentre la donna è stata invitata a rivolgersi a una casa famiglia per ricevere assistenza. "Bisogna sempre denunciare accadimenti del genere" dice ancora Sonia Cannistraci mentre parla dalla "Stanza tutta per sé", luogo all'interno della Tenenza dei carabinieri di Ercolano dedicata alle donne vittime di violenza.