Il compagno cerca di soffocarla, lei scappa e tenta il suicidio. Salvata da una carabiniera Accade a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli: una carabiniera ha fatto desistere la donna dai suoi intenti, mentre i colleghi hanno arrestato il compagno violento.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella serata di ieri, martedì 23 agosto, a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, dove è andata in scena l'ennesima aggressione di genere: un uomo ha aggredito la compagna, cercando di strangolarla; la donna, al culmine dell'ennesima lite, ha tentato di farla finita, ma una carabiniera l'ha fatta desistere dai suoi intenti, salvandole la vita. Intorno alle 22 di ieri, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un'abitazione della città, dove era stata segnalata una violenta lite domestica: giunti sul posto, i militari dell'Arma notano una donna che, sul balcone, urla e chiede aiuto; la donna indica un uomo che, poco più in là, in strada, sta tentando la fuga dopo averla aggredita. I carabinieri, con il supporto dei colleghi di Portici e degli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, riescono a raggiungere l'uomo, che viene così arrestato: portato in carcere, è in attesa di giudizio.

Nel frattempo, però, una carabiniera parla con la donna vittima della violenza, che è ancora affacciata al balcone dell'abitazione: racconta che, poco prima, al culmine dell'ennesima lite, il compagno l'ha malmenata e ha tentato di soffocarla, mettendole prima le mani al collo e poi coprendole il volto con un cuscino. Sconfortata, la donna ha così manifestato l'intenzione di gettarsi dal balcone e di farla così finita: la carabiniera è entrata in empatia con lei e. fortunatamente, è riuscita a farla desistere, dissuadendola dal commettere l'insano gesto e mettendola, poco dopo, in sicurezza.