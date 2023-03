Il cinema indiano a Napoli: a piazza del Plebiscito si gira “Salaar” con le star di Bollywood In Piazza del Plebiscito il set di “Salaar”, film d’azione con le star indiane Prabhas e Shruti Haasan. Riprese con droni e riflettori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gli attori indiani Prabhas e Shruti Haasan

Il Cinema indiano sbarca a Napoli. Destinazione Piazza del Plebiscito, dove sono previste le riprese di “Salaar”, film d’azione diretto da Prashanth Neel, con le superstar indiane Prabhas e Shruti Haasan. Il colossal di Bollywood da 26 milioni di dollari è prodotto da Hombale Films, mentre il produttore esecutivo italiano è Ivano Fucci di Odu Movies srl.

Set in piazza del Plebiscito con droni e riflettori

L’ufficio cinema del Comune di Napoli sta lavorando per la calendarizzazione delle riprese cinematografiche con i primi sopralluoghi in piazza del Plebiscito già effettuati tra febbraio e marzo, con l'ausilio dell’Unità Operativa di Chiaia della Polizia Locale e della Produzione Odu Movies Srl. Per le riprese notturne è previsto anche l’uso di cherry picker per l’illuminazione con i riflettori e droni con le telecamere per le riprese dall’alto.

Il colossal d'azione indiano girato a Napoli

“Salaar” è un film di genere thriller-azione diviso in due parti, di cui la prima dovrebbe uscire già in autunno. La versione originale sarà in lingua telugu, caratteristica del cinema di Tollywood, di cui Prabhas è uno dei massimi interpreti. La pellicola racconta la storia di due giovani provenienti da due diversi Paesi che si innamorano nonostante la distanza e le differenze culturali. Prabhas reciterà in un doppio ruolo, mentre ad arricchire il cast ci saranno altre star come Prithviraj Sukumaran, Shruti Haasan e Jagapathi Babu.

Tra le altre location, sono previste riprese anche a Matera e Roma, in Italia, e a Budapest in Ungheria. La casa di produzione Hombale Films ha sede a Bangalore, che fa parte di Bollywood. Qui è stato prodotto anche “RRR”, il film che ha vinto l’Oscar 2023 per la migliore canzone originale.