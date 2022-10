Il Cimitero di Poggioreale chiuso fino al 21 ottobre dopo il nuovo crollo Il Comune di Napoli ha prolungato la chiusura del Cimitero Monumentale di Poggioreale fino al 21 ottobre (incluso) dopo il crollo dello scorso 17 ottobre.

A cura di Valerio Papadia

Sembra non esserci pace per il Cimitero Monumentale di Poggioreale, che dopo quanto accaduto lo scorso gennaio, due giorni fa è stato interessato da un nuovo crollo, che questa volta ha riguardato la cosiddetta cappella della Resurrezione. Alla luce del nuovo cedimento – con alcune bare che sono rimaste sospese nel vuoto – il Comune di Napoli ha deciso di prolungare la chiusura del Cimitero di Poggioreale fino a venerdì 21 ottobre (incluso): lo ha comunicato proprio l'amministrazione comunale, che pochi minuti fa ha emanato un'apposita ordinanza. "Le salme, i resti mortali e le ceneri, aventi come destinazione il Cimitero Monumentale saranno

gestite per il tramite della sala mortuaria, ubicata nel Cimitero Nuovissimo" si legge nell'ordinanza.

Il nuovo crollo 10 mesi dopo quello precedente

Soltanto di recente il Cimitero Monumentale di Poggioreale aveva riaperto al pubblico, dopo il disastroso crollo di alcune congregazioni avvenuto nel mese di gennaio del 2022. Soltanto 10 mesi più tardi, il 17 ottobre, il nuovo cedimento, avvenuto però in un'area che non si trova nelle immediate vicinanze di quella interessata dal crollo di gennaio; la cappella della Resurrezione, dove si è verificato il cedimento di due giorni fa, si trova infatti nella zona di Porta di Balestrieri. "Il crollo è stato preceduto da un boato secco e dalle telecamere, poste lateralmente all’area interessata, è stata rilevata una fitta nube di polvere. Come Amministrazione stiamo provvedendo a tutti gli adempimenti necessari" il commento dell'Assessore ai Cimiteri Vincenzo Santagada.