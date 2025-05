video suggerito

Il caso delle recensioni su Taverna Santa Chiara a Napoli dopo lo scontro tra Nives e i turisti israeliani Dopo la lite tra la titolare e i turisti israeliani, soprattutto sui social il ristorante Taverna a Santa Chiara è stato inondato di recensioni, molte delle quali positive, anche se non mancano quelle negative. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

1.099 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scontro avvenuto al ristorante Taverna a Santa Chiara, nel cuore di Napoli, tra alcuni turisti israeliani che stavano consumando il loro pasto e la titolare dell'attività, Nives Monda, sta avendo in queste ore anche delle ripercussioni sui social media, sottoforma di recensioni. I turisti israeliani hanno accusato di antisemitismo la titolare del ristorante dopo che, come mostra un video girato da loro – che mostra però la discussione già avviata – la donna invita i turisti a lasciare il locale; dal canto suo Nives Monda, ai microfoni di Fanpage.it, ha rispedito al mittente le accuse di antisemitismo, dichiarando di essere antisionista e contro l'apartheid, motivo per il quale i turisti israeliani sono stati allontanati.

Le recensioni al ristorante comparse sui social

Come aveva anticipato a Fanpage.it anche Nives Monda durante l'intervista, dopo la diffusione del video della lite da parte dei turisti israeliani, lei ha cominciato a ricevere minacce, mentre il ristorante è stato inondato di recensioni, come spesso accade quando un'attività di ristorazione diventa protagonista di un fatto di cronaca. La maggior parte dei commenti alla Taverna a Santa Chiara si è concentrata sui social network, in particolare su Facebook: in molti, soprattutto dal mondo arabo, stanno dimostrando solidarietà a Nives Monda e alla sua attività, scrivendo recensioni al locale oppure offendo specificatamente appoggio per quanto accaduto ieri.

Non mancano, di contro, recensioni e commenti negativi. L'altro lato della medaglia è caratterizzato da commenti in cui si accusano ancora i gestori del ristorante di essere antisemiti e di odiare Israele.

La solidarietà del Comune di Napoli ai turisti israeliani. Armato incontrerà Nives Monda

La lite nel ristorante Taverna a Santa Chiara non ha lasciato indifferenti nemmeno le istituzioni. Da quanto apprende Fanpage.it, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Comune hanno espresso solidarietà ai turisti israeliani. "Abbiamo dato solidarietà. Loro hanno raccontato che sarebbero andati a visitare il Vesuvio e i musei" ha spiegato a Fanpage.it Teresa Armato, assessora al Turismo del Comune di Napoli. L'assessora, inoltre, nelle prossime ore incontrerà anche Nives Monda per ascoltare la sua versione.