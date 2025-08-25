Il cardinale Mimmo Battaglia: “Gaza e Ucraina ci insegnano a resistere alla rassegnazione”

Il cardinale di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha citato Gaza ed Ucraina come esempi di chi resiste alla rassegnazione, invitando i fedeli a non lasciarsi andare ad essa. Lo ha fatto durante la celebrazione per la 75esima Settimana Liturgica nazionale, spiegando che "in questo tempo così materialista e individualista, davvero la liturgia ci insegna l'arte del saper sostare e al contempo quella di imparare a resistere alla tentazione della rassegnazione disperata".

Monsignor Battaglia ha poi aggiungo: "Ce lo insegnano i fratelli e sorelle che celebrano e pregano tra le macerie di Gaza, come quelli che cantano tra le sirene assordanti che avvolgono il cielo e i monasteri delle città ucraine e di tutti i Paesi devastati dalla guerra". Un messaggio che arriva forte proprio mentre la politica internazionale cerca di arginare da una parte l'invasione russa dell'Ucraina, dall'altra la guerra di Israele nella Striscia di Gaza.