Il cantante Andrea Sannino dona il sangue per i bimbi ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli È stato lo stesso cantante a pubblicare sui suoi profili social alcuni scatti che lo ritraggono mentre dona il sangue, accompagnato dalla moglie.

A cura di Valerio Papadia

Il cantante napoletano Andrea Sannino non è nuovo a gesti di solidarietà e altruismo: la scorsa Pasqua, ad esempio, fece visita ai bimbi ricoverati all'ospedale Santobono di Napoli per regalargli uova di cioccolato. E questa mattina, accompagnato dalla moglie, il cantante di "Abbracciame" – una delle canzoni simbolo della prima fase della pandemia e del primo lockdown – ha fatto ritorno al nosocomio pediatrico partenopeo, e insieme hanno donato il sangue in favore dei piccoli pazienti. È stato lo stesso Sannino, attraverso i suoi profili social, a condividere alcuni scatti che lo ritraggono mentre dona il sangue e in compagnia del personale ospedaliero. A corredo delle foto, il cantante partenopeo ha scritto anche un messaggio, rimarcando l'importanza di donare sangue per tutti quei bambini che sono ricoverati negli ospedali di tutta Italia:

I bambini ricoverati negli ospedali di tutta Italia, (e del mondo), hanno bisogno continuamente di sangue, fondamentale per loro cura e guarigione. Questa mattina con mia moglie, ci siamo recati all’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli per donare e contribuire con un piccolissimo gesto alla missione quotidiana di chi cerca ogni giorno di salvare i nostri figli, il nostro futuro. Si puó donare tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Un abbraccio a tutti

Il post ha guadagnato migliaia di like e decine di commenti di fan che si complimentano con il cantante e con sua moglie per la generosità dimostrata anche in questa occasione.