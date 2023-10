“Il cane è scappato per colpa vostra”: sbatte fuori di casa tre bimbe di 8 anni, ma era sotto il letto Un 49enne incensurato è stato denunciato a Massa di Somma, nel Napoletano: aveva sbattuto fuori casa 3 bimbe di 8 anni (la figlia e due amichette) incolpandole che a causa loro il cane fosse fuggito. Il quadrupede, invece, era solo nascosto sotto un letto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tre bambine di otto anni cacciate di casa, dopo che il padre di una di loro le riteneva responsabili di aver fatto scappare il cane. Le piccole hanno poi raggiunto un negozio e spiegato la situazione davanti ad un commerciante incredulo che ha chiamato subito il 112, permettendo così ai carabinieri di intervenire. L'uomo, 49 anni ed incensurato, è stato così denunciato per abbandono di minori. Il cane, nel frattempo, era stato ritrovato semplicemente sotto il letto di casa: non era mai scappato. La vicenda, surreale, è avvenuta a Massa di Somma, nella provincia vesuviana di Napoli.

Tutto è accaduto ieri sera attorno alle 20, in via Piromallo, alle pendici del Vesuvio. Qui, una bimba di 8 anni stava giocando con due amichette della stessa età quando improvvisamente il padre si è accorto che il cane non ci fosse più. Dopo averlo cercato ovunque, se la prende proprio con le piccole, incolpandole del fatto che il cane fosse fuggito dalla loro abitazione. Le abbandona così in strada, sul marciapiede, e le lascia fuori casa richiudendo la porta. Le piccole, spaventate, non sanno cosa fare e in lacrime raggiungono un negozio di detersivi ancora aperto, e chiedono aiuto al negoziante.

L'uomo, incredulo, chiama i carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio che poco dopo arrivano in negozio e capiscono che fosse tutto vero. E così si presentano a casa del padre della piccola e lo denunciano per abbandono di minori. Le bimbe sono state affidate alla moglie dell'uomo, che in quel momento non era in casa. Nel frattempo, la scoperta: il cane non era mai fuggito, si era semplicemente nascosto sotto un letto.