Il cadavere di un uomo trovato sotto la neve nell’Avellinese: arrivano i carabinieri È accaduto a Volturara Irpina: la vittima è un uomo di 77 anni del luogo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: il 77enne sarebbe morto per cause naturali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un macabro ritrovamento quello che si è verificato nella mattinata odierna, lunedì 13 gennaio, a Volturara Irpina, piccola cittadina in provincia di Avellino: un uomo di 77 anni del posto è stato trovato morto sotto una coltre di neve, nei pressi di un bar nel centro del paesino; i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 77enne, mentre stava effettuando la sua quotidiana passeggiata mattutina per il centro della cittadina quando si sarebbe sentito male, accasciandosi al suolo; la neve, che sta cadendo copiosa da qualche ora su gran parte dell'Irpinia, ha poi ricoperto il corpo del malcapitato.

Da ieri, infatti, la Campania è attanagliata dal maltempo: un'allerta meteo, per vento forte e neve, è stata diramata dalla Protezione Civile fino alla tarda mattinata odierna. Numerosi i disagi che, nelle ultime ore, hanno colpito gran parte del territorio regionale: il forte vento ha fatto crollare alberi a Napoli e a Caserta, mentre la maggior parte degli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per la neve è stata effettuata proprio nella provincia di Avellino, imbiancata già da qualche giorno a causa del brusco calo delle temperature, abbassatesi anche di 6-7 gradi.