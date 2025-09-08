Il boss Patrizio Bosti e il figlio Ettore condannati a 14 anni di carcere, confiscati 16 milioni di euro

Patrizio Bosti

Sono stati condannati a 14 anni di reclusione Patrizio Bosti, detto "‘o Patrizio", boss del clan Contini ritenuto ai vertici del clan dell'Alleanza di Secondigliano, e il figlio Ettore Bosti, alias "Ettoruccio ‘o rosso": sono stati riconosciuti colpevoli di associazione per delinquere di tipo mafioso; oggi è stata accordata anche la confisca di beni per 16 milioni di euro, tra contanti, gioielli, veicoli e società; tra questi anche i soldi e gli orologi di lusso trovati nell'abitazione del genero del boss, Luca Esposito.

Inflitti 14 anni a Patrizio Bosti, boss del clan Contini

La sentenza è stata emessa dal gup Federica Villano. Oltre alla pena di 14 anni per padre e figlio, sono stati comminati due anni e otto mesi a Luca Esposito, marito di Flora Bosti, figlia di Patrizio, condannato per autoriciclaggio non aggravato. Sotto processo anche la donna, condannata a sei anni di reclusione: rispondeva di partecipazione all'autoriciclaggio e di associazione a delinquere guidata dal parte, accusa che è stata però riqualificata in ricettazione aggravata; Flora Bosti è stata invece assolta dall'accusa di minacce nei confronti del marito.

Confiscati orologi, gioielli e società per milioni di euro

La confisca accordata oggi, per complessivi 16 milioni di euro, riguarda auto, società, 4 milioni di euro in contanti, gioielli (tra cui una collana con diamante da 120mila euro) e numerosi orologi di lusso (tra cui un Patek Philippe da 370mila euro); contanti, orologi e gioielli vennero sequestrati in un caveau scoperto nell'abitazione di Luca Esposito.

Leggi anche Oggi i funerali di Ciro Luongo, il poliziotto ucciso a coltellate dal figlio della compagna

Il collegio difensivo era composto anche dagli avvocati Leopoldo Perone e Mauro Valentino (per Patrizio Bosti); Andrea Imperato e Domenico Dello Iacono (per Ettore Bosti); Flora Bosti è stata difesa dagli avvocati Domenico Dello Iacono ed Elisabetta Valentino. Lo scorso 3 luglio la Dda (pm Alessandra Converso) aveva chiesto 15 anni di carcere per Patrizio Bosti, 12 per il figlio Ettore, 13 per la figlia Flora e 12 anni per Luca Esposito, oltre alla confisca dei beni.