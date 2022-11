Il boss Bidognetti ordinò omicidio per vendicare nipotino offeso da un bimbo Gianluca Bidognetti, ultimogenito del boss Cicciotto ‘e Mezzanotte, avrebbe ordinato l’omicidio di un affiliato per un litigio tra il nipotino e un altro bimbo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un battibecco tra bambini, durante il quale il nipotino del boss era stato offeso con insulti alla sua famiglia. Era bastato questo, secondo gli inquirenti, perché Gianluca Bidognetti, ultimogenito di Francesco "Cicciotto ‘e Mezzanotte", ordinasse di ammazzare un parente dell'altro bambino coinvolto, anche quest'ultimo affiliato al clan.

Il retroscena emerge dall'ordinanza, firmata dal gip di Napoli Isabella Iaselli, che ha portato oggi in manette 35 persone, tra cui Gianluca Bidognetti, le sorelle Katia e Teresa, i cognati e altri presunti affiliati alla fazione del clan del cartello dei Casalesi; le accuse sono, a vario titolo, di associazione camorristica, estorsione, usura, spaccio di droga e ricettazione.

L'agguato ordinato dal boss dei Casalesi per un litigio tra bambini

La lite era avvenuta tra il figlio di Katia Bidognetti e un altro bambino, imparentato con Emilio Martinelli, detto Barone, esponente storico dei Casalesi. Il nipotino di Bidognetti sarebbe stato insultato sullo spessore criminale: "Siete una famiglia di falliti, non siete più nessuno – gli aveva detto l'altro – a me a casa mia il più poco tiene quattro ergastoli".

Leggi anche Aggredisce la ex moglie che scappa in un bar: aveva un divieto di avvicinamento alla donna

Offese che, secondo quanto ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dai carabinieri, andavano lavate col sangue nonostante fossero state pronunciate da un bambino e in quelle circostanze. E così, ricostruiscono gli inquirenti, Gianluca Bidognetti aveva ordinato di ammazzare Martinelli.

Il bambino è stato intercettato anche mentre interviene in una discussione tra il padre e la zia Teresa e che verte proprio sul litigio. "Zia, ma eh… – dice – perché quando uscirà zio Gianluca cambieranno tante cose secondo me…".

In una conversazione intercettata in cercare l'ultimogenito di Cicciotto ‘e Mezzanotte si rivolge al cognato Vincenzo D'Angelo e gli chiede che fine avesse fatto "quello sporco del Barone"; al che, l'altro risponde: "Chi lo vede… per piacere, non farmi girare lo stomaco". Per gli inquirenti proprio D'Angelo sarebbe stato incaricato dell'agguato, ma sarebbe stato convinto dalla moglie Teresa a non attuarlo.