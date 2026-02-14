napoli
video suggerito
video suggerito

Il bimbo trapiantato col cuore “bruciato” a Napoli non è più operabile: la sentenza dell’ospedale Bambino Gesù di Roma

Secondo l’avvocato della famiglia il Bambino Gesù, ospedale romano specializzato in Pediatria, avrebbe dichiarato “non operabile” il piccolo. Commosso in diretta tv il conduttore Federico Ruffo.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Federico Ruffo e Francesco Petruzzi durante la diretta
Federico Ruffo e Francesco Petruzzi durante la diretta

È arrivato, ed è una brutta notizia, il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il "cuore bruciato" all'ospedale Monaldi di Napoli. A comunicarlo è il legale della famiglia, Francesco Petruzzi: «Secondo l'ospedale romano, più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa il bambino  sottoposto all'intervento  «non è più trapiantabile». Lo ha dichiarato, in collegamento con trasmissione televisiva "Mi manda Raitre". «Ovviamente mi auguro che l'ospedale si sbagli e il parere del Monaldi sia quello corretto. » dice il legale.

Commosso in diretta tv il conduttore Federico Ruffo: «Mai come ora non so cosa dirle, mi creda» afferma il conduttore, prima di sospendere con la pubblicità la trasmissione. Riferisce il legale che nel caso in cui invece si dovesse arrivare ad un nuovo intervento al Monaldi ad operare il piccolo sarebbe lo stesso medico che ha operato la prima volta: «Ce lo hanno comunicato».

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
A 13 anni va a scuola con una penna taglierino e la preside chiama i carabinieri
A Napoli metal detector nelle scuole: il piano della Prefettura contro i coltelli in classe
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views