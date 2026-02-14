Il bimbo trapiantato col cuore “bruciato” a Napoli non è più operabile: la sentenza dell’ospedale Bambino Gesù di Roma

Federico Ruffo e Francesco Petruzzi durante la diretta

È arrivato, ed è una brutta notizia, il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il "cuore bruciato" all'ospedale Monaldi di Napoli. A comunicarlo è il legale della famiglia, Francesco Petruzzi: «Secondo l'ospedale romano, più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa il bambino sottoposto all'intervento «non è più trapiantabile». Lo ha dichiarato, in collegamento con trasmissione televisiva "Mi manda Raitre". «Ovviamente mi auguro che l'ospedale si sbagli e il parere del Monaldi sia quello corretto. » dice il legale.

Commosso in diretta tv il conduttore Federico Ruffo: «Mai come ora non so cosa dirle, mi creda» afferma il conduttore, prima di sospendere con la pubblicità la trasmissione. Riferisce il legale che nel caso in cui invece si dovesse arrivare ad un nuovo intervento al Monaldi ad operare il piccolo sarebbe lo stesso medico che ha operato la prima volta: «Ce lo hanno comunicato».