Il bar vicino all'Università ha i tavolini abusivi: dovrà pagare 70mila euro di occupazione L'attività nei pressi di Corso Umberto I è stata sanzionata dalla Polizia Locale. Oltre alla multa dovrà versare i canoni arretrati per occupazione suolo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il dehor con i tavolini e le sedie alle spalle dell'Università Federico II di Napoli è abusivo. Scatta il sequestro da parte della Polizia Locale di Napoli. Non solo. Perché, oltre alla multa, il titolare dovrà pagare anche 70 mila euro di arretrati per l'occupazione di suolo. L'operazione anti-abusivismo è scattata ieri, condotta dagli agenti della Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Gaetano Frattini, che hanno effettuato un'operazione di controllo degli esercizi pubblici lungo il Corso Umberto I, nei pressi della sede dell'Università Federico II.

Il blitz della Polizia Locale di Napoli a Corso Umberto I

Durante i controlli sono state rilevate alcune gravi irregolarità. I gestori di due attività avevano installato strutture fisse di 40 metri quadrati ciascuna nello spazio antistante i loro locali, precisamente in via Tari e via Marotta. Queste strutture, ancorate al suolo e chiuse su tutti e quattro i lati, aumentavano la capacità ricettiva dell'attività. Erano composte da travi di alluminio, circondate da vetrate e dotate di porte scorrevoli o integrate direttamente con l'ingresso dell'attività. All'interno, erano allestite con tavoli, sedie, impianto elettrico per illuminazione, condizionamento e televisori.

Il titolare chiamato a versare i canoni arretrati

Poiché i gestori non possedevano i necessari permessi autorizzativi, le strutture sono state sequestrate penalmente e i proprietari deferiti all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, il titolare dell'attività in via Tari è stato sanzionato amministrativamente per l'occupazione abusiva di ulteriori 50 metri quadrati di area con tavoli e sedie, senza autorizzazione, con ordine di sgombero immediato. Si procederà alla segnalazione ai competenti uffici del Comune di Napoli per le attività sorprese ad occupare suolo pubblico in maniera abusiva per il recupero del canone unico patrimoniale per un totale di 70mila euro.