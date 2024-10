video suggerito

Il 15enne accoltellato a Casoria è un calciatore della Salernitana. Il club: "Ti aspettiamo presto" Il 15enne accoltellato nella notte tra il 19 e il 20 ottobre nei pressi dell'Uci Cinemas di Casoria è un calciatore della Salernitana. La squadra ha voluto mandargli un messaggio, augurandogli una pronta ripresa.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Il ragazzo di 15 anni che, nella notte tra il 19 e il 20 ottobre, è stato accoltellato nei pressi dell'Uci Cinemas di Casoria, nella provincia di Napoli, è una promessa del calcio e milita nel settore giovanile della Salernitana, squadra che milita in Serie B. Il ragazzo, che è stato coinvolto in una rissa tra giovanissimi, ha ricevuto una coltellata al fegato ed è ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli. In un momento così difficile, il club ha voluto esprimere vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia; in una nota, la società sportiva ha fatto sapere: "Ti aspettiamo presto in campo e allo stadio con noi".

"Tutta la società si augura di rivederlo presto di nuovo in campo, in primis il patron Danilo Iervolino, insieme a dirigenti, tecnici e calciatori della prima squadra, oltre che a staff, allenatori e compagni nella formazione giovanile" ha dichiarato Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile della Salernitana.

"Ci auguriamo – ha aggiunto Colantuono – che guarisca presto e che questo possa rappresentare solo un brutto ricordo. Nel contempo, la speranza è che fenomeni come quello delle baby-gang possano essere stroncati con interventi mirati. In questo, il calcio può fare tanto. Il nostro club è in prima linea nel condannare atti di violenza o di vera e propria microcriminalità".